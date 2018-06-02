Врятувати життя Сенцова, звільнити усіх політв’язнів Кремля – учасники глобальної акції у Берліні

Берлін – Другого червня, о 14-й годині за місцевим часом, на центральній площі столиці Німеччини – Потсдамерплатц, що неподалік від посольства Росії, а також у Бонні відбулися акції на підтримку українського режисера Олега Сенцова, засудженого в Росії на 20 років позбавлення волі. 14 травня він оголосив безстрокове голодування у російській в’язниці, вимагаючи звільнення усіх українських політичних бранців Кремля, а таких вже у Росії щонайменше 64 особи.

Учасники глобальної акції #SaveOlegSentsov, що проводиться у багатьох містах світу, привернули увагу також до засудженого російським «правосуддям» на 10 років ув’язнення Олександра Кольченка – за те, що він публічно засудив анексію українського Криму Росією, і котрий теж голодує на знак солідарності з Олегом Сенцовим. Українським громадянам інкриміновано участь у терористичній діяльності. Але обидва не визнали своєї вини.

Понад 80 представників української і кримськотатарської громади, німецьких активістів, членів Форуму російськомовних європейців прийшли на Потсдамерплатц у чорному вбранні, яке символізувало українських громадян, котрі нині перебувають за ґратами у Росії. Чимало учасників мали в руках піскові годинники – як нагадування, що час життя бранців спливає.

Активісти принесли на площу списки ув’язнених – для того, щоб також перехожі могли з ними ознайомитися. Вони тримали плакати з вимогами до Росії: звільнити Олега Сенцова і всіх тих, кого путінська юстиція позбавила волі за політичними мотивами в Росії та окупованому Криму; до країн «Групи семи», чий саміт відбудеться незабаром у Канаді, – щоб обговорити звільнення Олега Сенцова та інших політичних в’язнів Кремля; до лідерів країн світу – порушити проблему стану дотримання прав людини і політв’язнів у Росії та окупованому Криму під час усіх заходів, за участю офіційних представників Росії, зокрема у дні проведення Чемпіонату світу з футболу 2018 року.

Мітингувальники на площі тримали також плакати з написами: «Врятувати життя Олегу!», «На Чемпіонаті світу з футболу в Росії я уболіваю за політичних в’язнів!», «Червону картку» – Кремлю!» Вони пояснювали перехожим і туристам, котрі зупинялися на площі, чому саме вийшли підтримати Олега Сенцова. Учасники акції закликали світову громадськість виявити солідарність і вимагати від Росії звільнення політичних бранців.

Серед учасників акції був і давній друг України, колишній політичний в’язень часів НДР Рональд Вендлінг, котрий от уже впродовж двох років приходить на центральну Унтер дер Лінден – перед вікна посольства Росії, вимагаючи свободи для українських політичних бранців Кремля.

«Я вважаю, – говорить Вендлінг, – що солідарність небайдужих людей до долі Олега Сенцова допоможе врятувати йому життя, а господар Кремля має дослухатися до вимог світової спільноти. Не слід забувати також про ще одного політичного в’язня Москви – українського активіста Володимира Балуха, котрий голодує з березня, і стан здоров’я якого значно погіршився».

Інші учасники акції, вимагаючи від російських лідерів зробити все можливе для врятування життя Олега Сенцова, визнаного організацією «Міжнародна амністія» в’язнем сумління, а також звільнити інших політичних бранців.

На Потсдамерплатц заклики – «Свободу Сенцову!», «Зупинити Росію!» – лунали чотирма мовами.

Активістка Наталя Пригорницька говорить: «Це було дуже важливо підтримати цю важливу справу, адже йдеться про людські долі, права людини. При цьому не так важливо, звідки родом ці люди, не важливо, це українські політичні в’язні, чи це росіяни, яких кинули за ґрати за їхні погляди. Ідеться про порушення прав людини».

Пригорницька також зазначила, що участі громадян різних національностей у глобальній акції «Свободу Олегу Сєнцову» на Потсдамерплатцт передувала велика робота, яку здійснили члени громади німецьких українців у Берліні. Зокрема проведено кілька мітингів протесту на підтримку українських бранців Кремля.

Напередодні акції у Берліні було зібрано сотні підписів під відкритим листом канцлеру ФРН Ангелі Меркель і міністру закордонних справ Гайко Маасу на захист режисера Олега Сенцова, якого режим Путіна незаконно утримує в російській в’язниці, й котрому загрожує смерть від голодування. Його підписали лауреати Нобелівської премії Герта Мюллер, Світлана Алексієвич, відомі українські та німецькі політичні діячі, учені, письменники, митці, що звернулися до лідерів ФРН та уряду країни з проханням зробити все можливе для врятування життя режисера та звільнення українських громадян – політичних в’язнів Кремля.

Оплесками зустріли присутні на площі слова організатора Форуму російськомовних європейців Ігоря Ейдмана, який сказав, що йому гірко усвідомлювати, що з його батьківщини – Росії – йде загроза для сусідніх країн. Тому і він, і його земляки, які мешкають у Берліні, прийшли на демонстрацію підтримки українського режисера. У розмові з Радіо Свобода Ейдман заявив, що слід діяти.

«Наскільки ефективний такий протест – важко сказати, – каже він. – Ми усвідомлюємо, що путінському режиму, політикам, котрі сидять за стінами Кремля, «начхати» на громадську думку, і на нашу в тому числі. І що найстрашніше – на позицію європейських країн теж. Людей у Кремлі не дуже хвилює доля Сенцова, незважаючи на численні протести у Європі та світі. З другого боку, ми не могли не вийти сьогодні на вулиці. Ми разом – наш форум, наші українські друзі й колеги – організували цю акцію. Адже ситуація така критична, що ми не можемо не діяти. Тому ми робимо, що можемо – вийшли на вулиці міста, в якому мешкаємо», – сказав представник Форуму російськомовних європейців.