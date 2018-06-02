Сестра Сенцова: «Олегові вливають літр глюкози щодня»

Українському режисерові Олегу Сенцову, який голодує в колонії в Росії, щодня вливають літр глюкози, повідомила його сестра Наталія Каплан після акції на підтримку режисера 2 червня у Києві.

«Він блідий, втрачає зуби, втрачає волосся. Я думаю, що більш докладна інформація у нас буде завтра, коли його відвідає адвокат. Наразі відомо, що йому вливають літр глюкози щодня», – сказала вона.

У різних країнах світу 1 і 2 червня відбуваються акції на підтримку Сенцова, який оголосив голодування в колонії № 8 в російському місті Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ Росії). Станом на 2 червня Сенцов голодує вже 20-й день. Такий протест він оголосив 14 травня з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських в'язницях.

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29 травня адвокат засудженого повідомив, що стан Сенцова стабільний, він отримує підтримувальну терапію. Про подробиці терапії у колонії не повідомляли. І адвокат Дмитро Дінзе має намір їх з’ясувати під час візиту до Сенцова 4 червня.

31 травня стало відомо, що кримчанин Олександр Кольченко, який відбуває термін у виправній колонії в російському Копейську (Челябінська область Росії) у тій самій справі, що і Сенцов, оголосив голодування на знак солідарності з режисером.

Олега Сенцова й Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб в анексованому Криму у травні 2014 року. Їх звинуватили в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року Північнокавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова та Кольченка у список політв'язнів.