Велика Британія долучилася до акції за порятунок Сенцова

Велика Британія приєдналася до акції за порятунок ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова, який тримає безстрокове голодування.

«Велика Британія підтримує глобальну кампанію із закликом до Росії звільнити Олега Сенцова та інших політичних в’язнів, які зазнали переслідувань через незгоду з незаконною анексією Криму», ‒ написала у твітері посол цієї країни в Києві Джудіт Гоф і додала хештег #SaveOlegSentsov.

У різних країнах світу цими днями відбуваються акції на підтримку українського режисера з Криму Олега Сенцова, який оголосив голодування в колонії № 8 у російському місті Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ). Станом на 2 червня Сенцов голодує вже 20-й день.

14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають у російських в’язницях.

31 травня стало відомо, що ув’язнений у Росії громадянин України Олександр Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити Олега Сенцова. Інших вимог, крім звільнення Сенцова, в нього немає.

На підтримку Сенцова голодують і кілька ув’язнених громадян Росії.

Український режисер Олег Сенцов і кримчанин Олександр Кольченко були затримані представниками російських спецслужб в окупованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року Північнокавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону в сусідній Росії засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва своєї провини не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» у Росії вніс Сенцова і Кольченка у список політв’язнів.

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