SaveOlegSentsov: світ вимагає від Росії звільнити Олега Сенцова

Український режисер Олег Сенцов продовжує безстрокове голодування у російській в'язниці з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають у тюрмах Росії. 31 травня він заявив, що його «не цікавить обмін», адже він – «людина, яка йде до кінця». За словами Сенцова, у нього вже випало два зуби, а інші кришаться, утім «нічого страшного».
Тим часом активісти в Україні та світі продовжують вимагати від Росії та президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваного українця. Акції відбуваються у різних країнах та на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov та #SaveOlegSentsov.
Австралія:
Бельгія:
Білорусь:
Велика Британія:
Естонія:
Ізраїль:
Латвія:
Польща:
Португалія:
Росія:
США:
Франція:
Чехія:
Швейцарія:
FACEBOOK КОМЕНТАРІ