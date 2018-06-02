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02 Червень 2018, Київ 13:19
Політика

#SaveOlegSentsov: світ вимагає від Росії звільнити Олега Сенцова

Акція на підтримку Олега Сенцова у Тель-Авіві (Ізраїль), 1 червня 2018 року

Український режисер Олег Сенцов продовжує безстрокове голодування у російській в'язниці з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають у тюрмах Росії.​ 31 травня він заявив, що його «не цікавить обмін», адже він – «людина, яка йде до кінця». За словами Сенцова, у нього вже випало два зуби, а інші кришаться, утім «нічого страшного».​

Тим часом активісти в Україні та світі продовжують вимагати від Росії та президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваного українця. Акції відбуваються у різних країнах та на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov та #SaveOlegSentsov.

Австралія:

Бельгія:

Білорусь:

Велика Британія:

Естонія:

Ізраїль:

Латвія:

Польща:

Португалія:

Росія:

США:

Франція:

Чехія:

Швейцарія:

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