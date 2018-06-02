США долучилися до акції за порятунок Сенцова

Сполучені Штати Америки приєдналися до акції за порятунок ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова, який тримає безстрокове голодування.

«Ми долучаємо свій голос до всесвітнього заклику «Врятувати Олега Сенцова», жертву російської кампанії придушення голосів тих, хто виступає проти окупації Росією Криму», ‒ мовиться в заяві у твітері 1 червня місії США в ОБСЄ.

Цю заяву також поширило посольство США в Україні.

У різних країнах світу 1 і 2 червня відбуваються акції на підтримку українського режисера з Криму Олега Сенцова, який оголосив голодування в колонії № 8 у російському місті Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ). Станом на 2 червня Сенцов голодує вже 20-й день.

29 травня адвокат Сенцова повідомив, що його стан стабільний, він отримує підтримувальну терапію. У чому саме полягає ця терапія, офіційні представники Росії досі не пояснили.

14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають у російських в’язницях.

31 травня стало відомо, що ув’язнений у Росії громадянин України Олександр Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити Олега Сенцова. Інших вимог, крім звільнення Сенцова, в нього немає.

На підтримку Сенцова голодують і кілька ув’язнених громадян Росії.

Український режисер Олег Сенцов і кримчанин Олександр Кольченко були затримані представниками російських спецслужб в окупованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року Північнокавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону в сусідній Росії засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва своєї провини не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» у Росії вніс Сенцова і Кольченка у список політв’язнів.