Денісова просить радника Путіна організувати її візит до Сенцова

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова просить радника російського президента Володимира Путіна Михайла Федотова організувати її візит до ув’язнених в Росії українців, зокрема Олега Сенцова.

Як повідомляє прес-служба омбудсмена, Федотов запевнив, шо він написав необхідні запити для здійснення такого візиту.

Михайло Федотов запевнив, що українській стороні передадуть запис відео-конференції депутата Людмили Нарусової з Олегом Сенцовим, а також надішлють результати його медичного обстеження, зазначають в офісі Уповноваженої з прав людини.

Денісова і Федотов під час телефонної розмови говорили про українських політв’язнів, зокрема, Олега Сенцова, Олексія Чирнія, Олександра Кольченко.

29 травня адвокат Сенцова повідомив, що його стан стабільний, він отримує підтримувальну терапію. У чому саме полягає ця терапія, офіційні представники Росії досі не пояснили.

14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях.

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31 травня стало відомо, що ув’язнений у Росії громадянин України Олександр Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити режисера Олега Сенцова. Інших вимог, крім звільнення Сенцова, у нього немає.

На підтримку Сенцова голодують і кілька ув’язнених громадян Росії.

Український режисер Олег Сенцов і кримчанин Олександр Кольченко були затримані представниками російських спецслужб в анексованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року Північнокавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченко в список політв'язнів.