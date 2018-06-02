Президент України подякував учасникам акції на підтримку Сенцова

Президент України Петро Порошенко подякував усім, хто долучився до акції на підтримку Олега Сенцова по всьому світі.

Як написав він у фейсбуці, такі акції відбулися, серед іншого, в Німеччині, Франції, Італії, Естонії, Литві, Швеції, Грузії, Великій Британії, Канаді, США, Португалії, Україні та навіть Росії.

«Весь світ обурює беззаконня та тоталітарні методи кремлівського режиму. Ми продовжимо боротися за звільнення усіх українських політв’язнів і заручників, ув’язнених в Росії і тимчасово окупованому Криму та Донбасі», – додав Порошенко.

У різних країнах світу 1 і 2 червня відбуваються акції на підтримку українського режисера з Криму Олега Сенцова, який оголосив голодування в колонії № 8 у російському місті Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ). Станом на 2 червня Сенцов голодує вже 20-й день.

29 травня адвокат Сенцова повідомив, що його стан стабільний, він отримує підтримувальну терапію. У чому саме полягає ця терапія, офіційні представники Росії досі не пояснили.

14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають у російських в’язницях.

31 травня стало відомо, що ув’язнений у Росії громадянин України Олександр Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити Олега Сенцова. Інших вимог, крім звільнення Сенцова, в нього немає.

На підтримку Сенцова голодують і кілька ув’язнених громадян Росії.

Український режисер Олег Сенцов і кримчанин Олександр Кольченко були затримані представниками російських спецслужб в окупованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року Північнокавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону в сусідній Росії засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва своєї провини не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» у Росії вніс Сенцова і Кольченка у список політв’язнів.