У Києві закликали тиснути на Росію задля звільнення українських політв’язнів

Учасники акції громадськості в Києві закликали світову спільноту посилити тиск на Росію, щоб домогтися від Москви звільнення українських політв’язнів.

Акція «Врятуймо Олега Сенцова» відбулась на майдані Незалежності, в її рамках молодь провела театралізоване дійство та зачитала імена громадян України, які опинились за ґратами в Росії та окупованому Росією Криму за свою проукраїнську позицію.

У київській акції взяла участь більш як сотня осіб. Перед учасниками виступили сестра Олега Сенцова Наталя Каплан та Олегові побратими-автомайданівці – народний депутат Ігор Луценко та депутат Київської міської ради Олексій Гриценко. Під час Революції гідності Сенцов підтримував Автомайдан і поділяв завдання та цілі революції, зазначили промовці.

Акції на підтримку Олега Сенцова, який проводить голодування вже двадцятий день, та ще більш як 60 українських «бранців Кремля» цього тижня відбуваються в усьому світі. Акції #SaveOlegSentsov проходять у різних містах України, а також у державах Євросоюзу, у Канаді, США, Ізраїлі, Росії та інших державах.