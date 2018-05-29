«Посилення репресивної машини»: переслідування кримських татар

Патрікєєва Наталія, Іван Любиш-Кірдей

В окупованому Криму посилився тиск на кримських татар. За останні кілька тижнів окупаційні правоохоронні органи затримали двох кримськотатарських активістів ‒ Сервера Мустафаєва та Едема Смаїлова. У рамках чергової абсурдної, за словами правозахисників, кримінальної справи затримали Олександра Стешенка, а делегата Курултаю кримськотатарського народу Асана Егіза викрали. Українські урядовці, правоохоронці та правозахисники сподіваються на міжнародну підтримку.

Україна має близько 70 незаконно ув’язнених Москвою, у Росії чи в окупованому Криму, своїх громадян-політичних в’язнів.

Голодують засуджений в анексованому Росією Криму український активіст Володимир Балух, затриманий у Росії українець Олександр Шумков, а в колонії в російському Лабитнангі Олег Сенцов.

Українські правозахисники, правоохоронці та представники уряду обговорили нову хвилю переслідувань у Криму.

Радіо Свобода публікує основні тези учасників дискусії.

Еміль Курбедінов, адвокат

Арешти постійно продовжуються. Арештували та звинуватили у тероризмі Енвера Сейтосманова. Затримали Сервера Мустафаєва та Едема Смаїлова.

В річницю викрадення Ервіна Ібрагімова викрадають Асана Егіза. Ми впевнені, що Мустафаєва затримали через те, що він був правозахисником та координатором «Кримської солідарності».

Едем Смаїлов – відома у Бахчисарайському районі людина, але не публічна. Він очолював релігійну організацію, що допомагала людям. Перед арештом від нього вимагали перереєструвати організацію і підписати папери про співпрацю із відповідними службами, але він відмовився.

Справи Мустафаєва та Смаїлова об’єднали зі справою шести затриманих кримських татар у жовтні 2016 року. Єдиний юридичний доказ – аудіозапис спецслужб із мечеті, де кілька десятків кримських татар обговорювали релігійні питання.

На цей аудіозапис зробили експертизу, яка нібито каже, що це були таємні збори терористів. Але ми знаємо, як Росія вміло користується ярликом терористів і екстремістів. Зараз відбувається посилення тиску і залякування активістів.

Лілія Гемеджи, юристка, активістка громадянської ініціативи «Кримська солідарність»

Сервер Мустафаєв завжди казав, що шляхи спротиву нашого народу мирні. Він координатор «Кримської солідарності», багатодітний батько і правозахисник. Допомагав сім’ям політичних в’язнів у Криму.

Едем Смаїлов також багатодітний батько, опікун односельчанина з інвалідністю. Терористами називають людей, які ніколи не вчиняли терористичних актів.

Координація з громадянськими журналістами у Криму лежала на Мустафаєві і його затримання – серйозний удар по «Кримській солідарності». Але ми не перестаємо працювати.

Ільмі Умеров, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, колишній політичний в’язень

Репресії щодо кримських татар у Криму почалися одразу після окупації. Спочатку забороняли зустрічі, потім почалися спроби «підпорядкувати» Курултай і Меджліс. Створювали нові громадські організації, але вони мали недостатню підтримку. Потім почалися репресії.

Нас двох (разом з Ахтемом Чийгозом – ред.) у жовтні минулого року звільнили за домовленістю між Туреччиною і Росією. Але ми досі не знаємо, на підставі чого нас звільнили формально. Ми не бачили рішення – ні судового, ні указу президента (Росії – ред.). Але це був не гуманізм, а простий обмін нас на терористів.

Тиск на кримських татар посилився після виборів російського президента, які світ визнав законними. Хоча вони не мали би відбуватися на території Криму.

Мар’яна Беца, речниця Міністерства закордонних справ України

Те, що зараз відбувається, – це посилення репресивної машини. З іншого боку, ми спостерігаємо цей процес щодня. Відбувається гібридна депортація. Незаконні обшуки, арешти, затримання, засудження, вивезення в Росію. Все, щоб дискредитувати кримських татар і Меджліс.

Хоча Росія ігнорує міжнародні приписи та накази, всі ноти і звернення потрібні нам для майбутніх справ.

Всі дії проти кримських татар ми розглядаємо як дискримінацію і будемо звертатися до суду. Лише посилення міжнародного тиску може вплинути на ситуацію.

29 травня Рада безпеки ООН з участю міністра закордонних справ України Павла Клімкіна обговорюватиме ситуацію, що склалася внаслідок російської агресії проти України, і шляхи врегулювання конфлікту.

Ігор Поночовний, начальник управління Прокуратури Автономної Республіки Крим

Прокуратура Криму реагує на всі факти незаконних дій із боку окупаційної влади. За останніми фактами незаконного затримання розпочате кримінальне провадження щодо незаконного позбавлення волі та проникнення в житло.

Таких кримінальних проваджень у нас близько 140 за аналогічними фактами затримання і проникнення.

Ми працюємо з правозахисними організаціями та представниками потерпілих. Важко проводити розслідування, коли не маємо змоги отримати інформацію від свідків.

За цими провадженнями є 18 підозрюваних, і щодня такі особи встановлюються з повідомлень ЗМІ та соціальних мереж.

Дар’я Свиридова, юристка Української Гельсінської спілки з прав людини

Наша позиція як правозахисних організацій: відповідальність за злочини і переслідування покладаються на Росію.

Ми вітаємо зусилля України на адвокаційному рівні, спроби розслідувати ці справи,але ми розуміємо, що питання звільнення цих людей не завжди в руках України. Це консолідована робота міжнародного товариства.

Втім, Україна досі не вирішила питання підтримки родин полонених та в’язнів. Це стосується визнання їхнього статусу, надання допомоги, якої вони потребують щоденно.

На жаль, ситуація така, що цими родинами опікуються правозахисні організації та здійснюється міжнародна підтримка. В тому числі компенсація за роботу адвокатів та щоденна підтримка побуту родин, які позбавлені годувальника. Загальної державної системи підтримки родин політв’язнів немає.

Таміла Ташева, співзасновниця громадянської ініціативи «КримSOS»

Від початку голодування Олега Сенцова тиск із боку російських спецслужб посилився.

Щоб звернути увагу на ситуацію з політв’язнями в тимчасово окупованому Криму, українські громадські та правозахисні організації підписали відкрите звернення до міжнародних організацій, та урядів України та країн Європейського союзу, Швейцарії, Норвегії, США, Канади, Австралії та Японії.

Український уряд та міжнародну спільноту закликали вжити негайних заходів щодо звільнення в’язнів та запровадження персональних санкцій проти осіб, причетних до арештів.

Англомовну версію передадуть у посольства та представництва міжнародних організацій в Україні.