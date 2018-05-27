Джемілєв: Російська влада переселила в Крим майже мільйон осіб

Російська влада завезли в анексувати Крим близько мільйона переселенців із сусідньої Росії, заявив в інтерв'ю українському інформагентству «Укрінформ» уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв.

«Вони (російська влада) завозять до Криму (людей з інших регіонів) у великій кількості. Але це приховується як військова таємниця, тому що вони чудово розуміють, що це злочин», – сказав Джемілєв.

Посилаючись на дані від жителів Криму, які залишилися на півострові після 2014 року, він зазначив, що зараз може йтися про переселення від 850 тисяч до мільйона чоловік.

Росія зараз повторює приблизно ту ж стратегію, яка застосовувалася за часів першої окупації, при Катерині Другій

«Росія зараз повторює приблизно ту ж стратегію, яка застосовувалася за часів першої окупації, при Катерині ІІ. Тоді не було можливості депортувати людей, не було залізниці, вагонів. Вони просто створювали нестерпні умови для життя людей, змушуючи їх мігрувати, і в результаті кримські татари за короткий час стали національною меншиною», – підкреслив депутат.

При цьому він зазначив, що в Криму, зважаючи на соціальний і економічний стан, спостерігається висока смертність.

«За офіційними даними, рівень смертності на окупованому півострові перевищує рівень народжуваності на 33%. І вперше в історії рівень смертності жінок перевищив цей показник у чоловіків», – розповів Джемілєв.

За офіційними даними, рівень смертності на окупованому півострові перевищує рівень народжуваності на 33%

Зміну демографічного складу населення Криму шляхом заселення громадян Росії експерти називають одним з найбільш жорстких військових злочинів, який буде розглянуто в міжнародному кримінальному суді.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014.