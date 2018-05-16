Маніпуляція голосами: як Росія збирається використовувати кримчан під час українських виборів

У Кремлі розраховують на те, що принаймні два мільйони громадян України підтримають вигідного Росії кандидата на українських президентських виборах, повідомив народний депутат і координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

За інформацією депутата, адміністрація президента Росії вже поставила перед політтехнологами Російського інституту стратегічних досліджень завдання дослідити електоральний потенціал громадян України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, а також тих, які тимчасово проживають у Росії.

Депутат Верховної Ради України, військовий експерт Дмитро Тимчук зазначає, що у Росії може бути значний електоральний ресурс в Україні.

Кремль точно вестиме пропаганду через різні канали

«Кремль націлився на три основні групи електорату. Перш за все, це українці, які проживають на території Росії і зможуть проголосувати на виборах при посольствах. Зрозуміло, що вони постійно перебувають в інформаційному полі Росії, під впливом пропаганди. По-друге, це жителі окупованих територій, але тут є проблема. Зараз не 2015 рік, коли людей з окремих районів Донецької та Луганської областей масово реєстрували на підконтрольних Києву територіях. Відтоді механізм контролю вдосконалили. По-третє, не можна забувати про звичайних жителів півдня та сходу України, які на тлі економічної ситуації можуть симпатизувати українській «п’ятій колоні» на кшталт «Опозиційного блоку». Не думаю, що буде відбуватися прямий підкуп, але Кремль точно вестиме пропаганду через різні канали», ‒ каже він.

При цьому Дмитро Тимчук не вірить, що Кремль зможе скоординовано використовувати в українських виборах кримчан.

«Що стосується населення Криму, то не думаю, що тут треба хвилюватися. Кримчани чотири роки прожили в іншому інформаційному полі й навряд чи розбираються в тонкощах української політики, щоб зробити усвідомлений вибір. Якщо хто й поїде на материк голосувати, то це не буде масовим явищем. Думаю, що більше уваги треба звернути на жителів Південного Сходу України», ‒ вважає Тимчук.

Директор російського Інституту сучасного державного розвитку Дмитро Солонніков не вважає, що Москва якимось чином втручатиметься в українські вибори.

В Україні зараз немає партій, з якими Росія пов’язувала б свої політичні інтереси

«В Україні зараз немає більш-менш серйозних партій, з якими Росія пов’язувала б свої політичні інтереси. Інша річ, що когось можуть звинуватити у співпраці з Москвою, ‒ тут тон задають американці, які не втомлюються говорити про її втручання в свої вибори. Але це внутрішньоукраїнські розборки, до Росії вони не матимуть стосунку», ‒ каже російський політолог.

Український політолог, директор аналітичного центру «Політика» Микола Давидюк не вірить, що Кремль може залишитися осторонь української політики в рік двох виборів.

Однозначно Росія використовуватиме окуповані території для впливу на всю територію країни

«Росія не пропустила жодних українських виборів за 27 років, так що вона точно братиме участь у президентських виборах 2019 року. Причому з таким фінансуванням, якого не буде в жодного проукраїнського кандидата. Того ж року відбудуться парламентські вибори, так що когось висуватимуть у президенти з прицілом на Верховну Раду. На низку українських політиків у Росії є компромат або способи їх шантажувати. Однозначно використовуватимуть окуповані території для впливу на всю територію країни. Якщо в Кремлі зрозуміють, що зможуть отримати там великий ресурс, то можуть поспішити з передачею Донбасу назад до складу України ‒ можливо, навіть до зими 2018 року», ‒ вважає український політолог.

Микола Давидюк робить висновок, що в голосуванні кримчан на території материкової частини України Кремль зовсім не зацікавлений.

Випадково розкрити, що сотні тисяч кримчан проголосували за президента України, для Кремля дуже небезпечно

«Найімовірніше, Росія побоїться використовувати Крим, тому що анексований півострів так і не вдалося легалізувати як російський. Випадково розкрити, що сотні тисяч кримчан проголосували за президента України, для Кремля дуже небезпечно. Навпаки, росіяни можуть спробувати якщо не закрити адмінкордон із материком, то максимально ускладнити його перетин, щоб кримчани не їздили голосувати в Херсонську область», ‒ прогнозує Давидюк.