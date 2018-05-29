Прокуратура АРК заявляє про розслідування понад 250 епізодів незаконних затримань у Криму

Прокуратура Автономної Республіки Крим, що діє в Херсонській області, відкрила близько 140 кримінальних проваджень, які містять понад 250 епізодів, пов’язаних із незаконними затриманнями й обшуками українських громадян в анексованому Росією Криму. Про це повідомив начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури АРК Ігор Поночовний.

За його словами, нещодавно такі провадження відкрили за фактом незаконного затримання Сервера Мустафаєва і Едема Смаїлова, їх кваліфікують як злочини за статтею Кримінального кодексу України про «незаконне позбавлення волі, незаконне проникнення в житло».

«Прокуратура АРК реагує на всі факти незаконних дій у Криму, які проводять представники російської влади, силовики. Дуже складно проводити розслідування, коли ми не можемо отримати інформацію безпосередньо від очевидців. Тому така важлива співпраця з правозахисними організаціями, які часто є представниками потерпілих», – сказав Поночовний 29 травня в Києві.

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Він наголосив, що кожен факт переслідувань або незаконних дій «знаходить підтвердження у відповідних кримінальних провадженнях», на даний час є близько 18 підозрюваних, яким заочно повідомляють про підозру. Встановлюють таких осіб регулярно, в тому числі за допомогою ЗМІ та соціальних мереж, зазначив Поночовний. Йдеться про силовиків, які проводять обшуки і затримання, суддів, які виносять рішення про арешт.

«Робота органів прокуратури АРК, Нацполіції, СБУ в АРК проводиться, але виникають певні труднощі, пов'язані з тим, що ми не маємо безпосереднього доступу на територію, де відбуваються ці правопорушення», – сказав представник прокуратури АРК.

Активіст «Кримської солідарності» Сервер Мустафаєв був затриманий в Бахчисараї співробітниками ФСБ 21 травня. Разом із ним затримали й заарештували жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова, який протягом останніх 15 років проводив релігійні мусульманські обряди в Бахчисараї.

Обох підозрюють в участі в організації «Хізб ут-Тахрір», яка заборонена в Росії. Після анексії Криму Москва також намагається нав’язати цю заборону і на окупованому українському півострові. На вільній частині України, як і в більшості європейських країн, «Хізб ут-Тахрір» діє легально.

Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із «Хізб ут-Тахрір».