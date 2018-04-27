«Оптові» обшуки: чому російські силовики прийшли до кримськотатарського бізнесмена й мецената

Вранці 26 квітня російські силовики провели в окупованому Криму, в місті Білогірську масштабну операцію в будинках і господарських об'єктах, пов'язаних з кримськотатарським бізнесменом і громадським активістом Ресулом Веліляєвим. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти його дистриб'юторської компанії «КримОпт».

Силовики прийшли з обшуками до самого Веліляєва, а також до будинку його родичів: молодшого брата Екрема, сестри Зери та синів Айдера й Рустема. До того ж, співробітники ФСБ обшукали будинки директора ТОВ «КримОпт» Алі Барієва та ще одного співробітника компанії Асана Ібраїмова.

Підприємству Веліляєва інкримінують порушення вимог безпеки, але які конкретно претензії висувають слідчі ‒ поки невідомо.

«Допомога буде, якщо вас не буде»

Кримський громадський активіст Абдурешит Джеппаров, який стежив за цими подіями, повідомив, що у топ-менеджера «КримОпту» Алі Барієва під час обшуку вилучили техніку: планшети і смартфони. Самого його забрали на допит до Сімферополя.

За словами Джеппарова, обшуки проводили співробітники ФСБ, тоді як зовні житло брали в оточення екіпіровані бійці ОМОНу. До будинків Веліляєва та Барієва приходили сусіди, занепокоєні долею співвітчизників.

Учасники руху «Кримська солідарність» проводили прямі трансляції з місця подій у Facebook. На записах час від часу між місцевими жителями й ОМОНівцями виникали словесні перепалки.

Силовики почали вимагати від присутніх припинити трансляцію. Через кілька хвилин до людей вийшов сам Ресуль Веліляєв, попросив закінчити зйомку й розійтися.

«Єдине моє прохання, хлопці: що б тут не було ‒ ми тут розберемося. Велика допомога буде, якщо вас тут не буде», ‒ сказав бізнесмен.

Двоє хлопців запитали Веліляєва, чи не погрожують йому силовики. На це запитання господар будинку відповів негативно.

Після обшуку Ресуля Веліляєва та директора його компанії Алі Барієва забрали на допит до Сімферополя. Його сестру Зеру, яка є співвласницею «КримОпту», спочатку відвезли до Білогірського управління МВС Росії, а потім, за інформацією громадського активіста Абдурешита Джеппарова, також доправили в столичний відділ Слідкому.

Окрім будинків сім'ї Веліляєвих та їхніх підлеглих, обшук також відбувся в головному офісі компанії «КримОпт», розташованому в Білогірську.

За інформацією руху «Кримська солідарність», силовики зламали двері складу, розташованого на території компанії.

За словами активіста Абдурешита Джеппарова, 26 квітня в Білогірську та в усьому окупованому Криму представники МВС і ОМОНу також блокували магазини мережі «Гузель», які належать Веліляєву.

Бізнесмен, політик і меценат

Ресуль Веліляєв ‒ помітна фігура в Криму. Бізнесом на півострові він почав займатися в середині 1990-х. Його головний актив ‒ дистриб'юторська компанія «КримОпт» ‒ працює на ринку півострова з 1997 року. На офіційному сайті фірми сказано, що наразі у неї понад 6 тисяч клієнтів, більше ніж 30 прямих контрактів з виробниками й понад 500 співробітників. Окрім власної торгової мережі «Гузель», дистриб'юторська компанія Веліляєва постачає товари до магазинів «Фуршет», «Соседи», «Яблоко», Novus, Fozzy.

Окрім бізнесу, Веліляєв займався політичною діяльністю. З 2002-го до 2006 року був депутатом Верховної Ради АРК. З 2010 до 2014-го обирався до Білогірської районної ради. Був делегатом Курултаю кримськотатарського народу.

Раніше Ресуль Веліляєв був близький до кримського політика, функціонера «Партії регіонів» Бориса Дейча, вотчиною якого вважався Білогірськ. У 2012-му бізнесмен був його довіреною особою на виборах до Верховної Ради України, тоді як Меджліс офіційно підтримував у Білогірському окрузі іншого кандидата ‒ Ескендера Барієва.

Веліляєв активний також як громадський діяч і меценат. У 2001 році бізнесмен профінансував встановлення у Білогірську пам'ятника кримськотатарському поетові та вченому Бекіру Чобан-заде. У 2003 році Веліляєв створив благодійний фонд, який виділяє кошти на стипендії обдарованим дітям, проведення конкурсів, забезпечення лікарень, шкіл та інших установ.

Після подій 2014 року в Криму бізнесмен припиняє політичну діяльність, але продовжує благодійну. Він пожертвував кошти на облаштування Білогірського Свято-Миколаївського собору та будівництво соборної мечеті Джума-Джамі, яку урочисто відкрили три роки тому.

Проблеми з російськими силовиками у Веліляєва виникають не вперше. У квітні 2015 року в нього та його брата Ремзі провели обшуки, після яких останнього забрали на допит. Ті слідчі дії були пов'язані з тим, що брат бізнесмена був свідком у «справі 26 лютого».

Нинішні обшуки у Веліляєвих проводилися в рамках кримінальної справи, порушеної кримським управлінням Слідкому Росії. За інформацією очевидців, які бачили протоколи обшуків, справа порушена за статтею 238 Кримінального кодексу Росії ‒ виробництво, зберігання, перевезення або збут товарів і продукції, виконання робіт або надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки. Які саме претензії слідчі висувають компанії Веліляєва ‒ поки невідомо.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров наголосив, що дії силовиків ‒ це продовження репресій проти його співвітчизників.

Так само ситуацію розцінила речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца.

«Рішуче засуджуємо нові незаконні обшуки в окупованому Криму. Дискримінацію кримських татар. Докази злочинів передаємо до міжнародних судів», ‒ написала вона у Twitter.

Водночас громадський активіст Абдурешит Джеппаров припустив, що те, що трапилося, може бути підступами бізнес-конкурентів Ресуля Веліляєва.

Оригінал – на сайті Крим.Реалії