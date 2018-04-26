МЗС України: обшуки в Білогірську – дискримінація кримських татар

Міністерство закордонних справ України засудило масові обшуки, які російські силовики проводять у підприємців, кримськотатарських активістів в анексованому Криму. Відповідну заяву оприлюднила в Twitter речниця МЗС України Мар’яна Беца.

«Рішуче засуджуємо нові незаконні обшуки в окупованому Криму. Дискримінація кримських татар. Докази злочинів подамо до міжнародних судів», – написала Беца.

Вранці 26 квітня стало відомо, що російські силовики проводять обшуки в магазинах кримської торговельної мережі «Гузель» і фірми «КримОпт» у Білогірську.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров повідомив, що російські силовики прийшли з обшуками в будинки кримськотатарських підприємців, меценатів, активістів кримськотатарського національного руху Алі Барієва, Асана Барієва, Ремзі Веліляєва, Ресуля Веліляєва, Екрема Веліляєва, Зери Веліляєвої, а також їхніх дорослих дітей, які проживають окремо.

За інформацією «Кримської солідарності», в Білогірську російські силовики вивезли на допит після обшуків директора «КримОпта» Алі Барієва, а також Зеру Веліляєву, сестру підприємця Ресуля Веліляєва.

Російські силовики і підконтрольна Кремлю влада Криму ситуацію не коментує.

Торгова мережа «Гузель» і фірма «КримОпт» належать бізнесменові і меценату Ресулу Веліляєву.

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».