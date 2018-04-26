Крим: силовики після обшуку вивозять підприємця Барієва

У Білогірську в анексованому Криму російські силовики вивозять після проведеного обшуку директора компанії «КримОпт» Алі Барієва, повідомляє 26 квітня об’єднання «Кримська солідарність» на своїй сторінці у Facebook.

За словами очевидців, силовики приїхали на автомобілях без номерів, співробітники російських спецслужб озброєні і в балаклавах.

Вранці 26 квітня стало відомо, що російські силовики проводять обшуки в магазинах кримської торговельної мережі «Гузель» і фірми «КримОпт» у Білогірську.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров повідомив, що російські силовики прийшли з обшуками в будинки кримськотатарських підприємців, меценатів, активістів кримськотатарського національного руху Алі Барієва, Асана Барієва, Ремзі Веліляєва, Ресуля Веліляєва, Екрема Веліляєва, Зери Веліляєвої, а також їхніх дорослих дітей, які проживають окремо.

На даний момент російські силовики і підконтрольна Кремлю влада Криму ситуацію не коментувала.

Торгова мережа «Гузель» і фірма «КримОпт» належать бізнесмену й меценату Ресулові Веліляєву.

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».