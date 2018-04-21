В Україні є серйозні порушення прав людини, за більшість відповідальна Росія – доповідь Держдепартаменту США

Найбільші порушення прав людини в Україні, «включно з незаконними вбивствами та політично вмотивованими зникненнями», відбуваються у контексті конфлікту на Донбасі, мовиться у цьогорічній доповіді Державного департаменту США, яку було оприлюднено у п’ятницю. Але разом з тим у зовнішньополітичному відомстві США помічають і ті проблеми з правами людини, які відбуваються на території, підконтрольній українському уряду, середи них відсутність судової незалежності та урядова корупція, які сприяють атмосфері безкарності. Окрема частина звіту присвячена порушенням прав людини на території окупованого Росією Криму. Документ про стан справ у майже 200 країнах та територіях Державний департамент, згідно з американським законом, готує щорічно.

Російські спецслужби взяли під контроль Крим та обмежують там права людини

Щодо України, то американські дослідники відзначили, що найгірші порушення прав людини відбувають на непідконтрольних урядові територіях, на Донбасі та у Криму. У звіті мовиться, що після окупації Криму Росією та призначення там місцевої адміністрації, «російські спецслужби взяли під контроль Крим та обмежують там права людини». Значні порушення прав людини включають катування, нелюдські умови утримання у тюрмах та місцях тимчасового утримання, довільні арешти, затримання, переправлення в’язнів на територію Росії, появу політичних в’язнів, втручання у приватне життя, грубе обмеження свободи та повний брак судової незалежності.

Окупаційна влада переслідує незгідних з окупацією Криму

Серед грубих порушень прав людини у Криму доповідь називає придушення незалежних ЗМІ, насильство супроти журналістів, обмеження використання інтернету та веб-сторінок, грубе порушення права на зібрання, включно з забороною діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, насильство щодо етнічних українців та кримських татар.

У доповіді мовиться, що російська влада не доклала зусиль для того, щоб розслідувати політично вмотивовані вбивства та зникнення на півострові. Держдепартамент США посилається на цифри українського міністерства закордонних справ і говорить про 28 зникнень, включно з 12 вбивствами викрадених перед тим осіб. За свідченнями правозахисників, нерідко місцева поліція навіть відмовлялася реєструвати такі повідомлення про зникнення. Наприклад, доля викраденого ще у травні 2016 року Ервіна Ібрагімова з Бахчисараю, залишається невідомою.

Держдепартамент США у своєму звіті називає кілька десятків політичних в’язнів, в основному з числа кримських татар, але серед них є і імена засудженого в Росії за тероризм кінорежисера Олега Сенцова, фермера Володимира Балуха, журналіста, автора «Радіо Свобода» Миколи Семени. Згадує звіт і незаконне засудження членів керівництва Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чейгоза та Ільмі Умерова, яких судили на «сепаратизм» та «організацію масових заворушень», і той факт, що за посередництва Туреччини їх все ж вдалося звільнити з російських тюрем наприкінці минулого року.

На Донбасі рівень насильства контролює Росія

Російський уряд контролює рівень насильства на сході України, активізуючи конфлікт, коли це відповідає його політичним інтересам

«Російський уряд контролює рівень насильства на сході України, активізуючи конфлікт, коли це відповідає його політичним інтересам, водночас здебільшого ігноруючи домовленість про припинення вогню 2014 року та подальші спроби відновити припинення вогню, про яке домовилися всі сторони», – мовиться у доповіді Державного департаменту США.

Звіт наголошує, що Росія несе відповідальність за розв’язування конфлікту, що вже забрав понад 10 тисяч життів, включно з жертвами збитого над Донбасом Малайзійського літака у 2014 році. Росія, як мовиться у звіті, озброює, тренує, очолює та воює пліч-опліч з деякими українцями, а сили під проводом Росії протягом усього періоду конфлікту методично заважали та загрожували міжнародним спостерігачам, які не мають доступу, необхідного для систематичної реєстрації порушень припинення вогню, чи злочинів, скоєних силами під проводом Росії.

Про територію, непідконтрольну Україні, правозахисники пишуть, як про місце, де відбувся колапс правопорядку, де відбуваються серйозні і системні порушення прав людини, включно з вбивствами і катуваннями.

Тортури та важкі умови у тюрмах – і на підконтрольних Україні територіях

У документі в числі найбільш серйозних порушень прав людини на території, підконтрольній Україні відзначені катування, нелюдські умови утримання у тюрмах та місцях тимчасового утримання, довільні арешти та затримання, брак судової незалежності. Також звіт відзначає поширену урядову корупцію, цензуру, блокування веб-сторінок, неспроможність уряду притягнути до відповідальності злочинців, що скоїли злочини проти журналістів та антикорупційних активістів, насильство супроти етнічних груп та представників сексуальних меншин.

Відзначено, що досі не притягнуті до відповідальності винні у вбивствах на Майдані в лютому 2014 року, у загибелі людей в Одесі в травні 2014, а також у вбивстві журналіста Павла Шеремета, адвоката Юрія Грабовського, бійця добровольчого батальйону та української активістки Аміни Окуевої, замаху на її чоловіка, що мали ознаки замовного вбивства.

Критикували противників, не наголошували на правах жінок

Доповідь про стан справ з правами людини у світі у Вашингтоні представив виконувач обов’язків голови державного департаменту США Джон Салліван. Як зауважують оглядачі, цьогорічна доповідь державного департаменту, відповідала характеру нинішньої адміністрації – критикувала американських противників, таких, як Росія та Іран, але обходила стороною порушення прав людини, наприклад, у Саудівській Аравії, що є американським союзником. Про те, що такі території, як сектор Газа та Західний берег Йордану, є окуповані Ізраїлем, у доповіді вирішили не згадувати. Також документ не надто наголошує на порушення прав жінок, чи представників сексуальних меншин, зауважують кореспонденти CNN.

Державний департамент готує щорічну доповідь про стан справ у світі, згідно з американським законодавством. Матеріали допоміді є підставою для рішень виконавчою влади у таких питаннях, як надання міжнародної допомоги, чи притулку для переслідуваних.