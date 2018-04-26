Як поводитися в окупованому Криму понятому. Поради юриста

Айше Умерова

Російський адвокат Олексій Ладін, член Міжнародної правозахисної групи «Агора», який веде багато резонансних справ щодо порушень прав людини в окупованому Криму, розповів Крим.Реалії про те, як необхідно поводитися й на що звернути увагу, якщо вас запросили як понятого на слідчі дії.

В першу чергу, правозахисник звертає увагу на те, що, згідно з російським законодавством, за яким діють підконтрольні Кремлю органи на окупованому півострові з 2014 року, відмовитися від участі в слідчих діях понятим людина не має права.

Якщо ви опинитеся в ролі понятого під час проведення якогось слідчого заходу, то ви можете допомогти якійсь людині об'єктивно зафіксувати те, що відбувається насправді

«Найчастіше правоохоронним органам вигідно, щоб брали участь (в слідчих діях ‒ ред.) ті поняті, яких вони самі запрошують. Тому, якщо ви опинитеся в ролі понятого під час проведення якогось слідчого заходу, то ви можете допомогти якійсь людині об'єктивно зафіксувати те, що відбувається насправді. Щоб співробітники правоохоронних органів не провели жодних протиправних дій, нічого не підкинули й не зробили чогось ще», ‒ розповідає Олексій Ладін.

Найчастіше понятих залучають для участі під час обшуків, зазвичай це дві людини. Юрист пояснює, як необхідно поводитися під час проведення оперативних заходів.

Обидва понятих і поліцейські, які проводять обшук, мають перебувати одночасно в одному приміщенні

«Під час проведення обшуку поняті мають уважно стежити за тим, що роблять співробітники правоохоронних органів. Обидва понятих і поліцейські, які проводять обшук, мають перебувати одночасно в одному приміщенні. У будинку або квартирі ніхто не може йти в різні сторони, щоб у будь-який час поняті бачили поліцейського й бачили всі його дії, щоб не було жодної, навіть теоретичної можливості що-небудь підкинути. Після того як слідчі та процесуальні дії завершаться, поняті зобов'язані підписати протокол слідчої дії. Перед підписанням протоколу я рекомендую уважно вивчити цей документ, щоб дії, відображені в протоколі, відповідали тому, що було насправді», ‒ пояснює адвокат.

Олексій Ладін зазначає, що такі слідчі дії, як обшук, зазвичай тривають дуже довго ‒ чотири, п'ять і більше годин.

Якщо ви знайшли якісь недоліки чи невідповідності, ви маєте право вказати це в протоколі й власноруч підписати свої зауваження

«Відповідно, увага понятих та осіб, у яких проводиться обшук, вже втрачає гостроту, виникає одне бажання ‒ швидше підписати всі папери й піти. Я наполегливо раджу та рекомендую після завершення слідчих дій уважно прочитати протокол і підписати тільки те, що відповідає дійсності. Якщо ви знайшли якісь недоліки чи невідповідності, ви маєте право вказати це в протоколі й власноруч підписати свої зауваження», ‒ радить правозахисник.

Як раніше пояснював адвокат Микола Полозов, до протоколу учасники слідчих заходів можуть додати необмежену кількість зауважень. При цьому аркуші із зауваженнями необхідно додати до протоколу, а інформацію про те, що вони додаються, внести безпосередньо в сам протокол, вказавши не тільки кількість сторінок, але також і описавши їх зміст.

Оригінал – на сайті Крим.Реалії