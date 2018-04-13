Як свідкові в окупованому Криму поводитися на допиті. Поради адвоката

Айше Умерова

Як поводитися на допиті у слідчого, якщо вас викликали як свідка? Чого краще не говорити та на що звернути увагу? Розповідає російський адвокат Олексій Ладін, який веде багато справ щодо порушень прав людини в окупованому Криму.

Правозахисник зазначає, що свідок не має права відмовитися від надання свідчень ‒ за це передбачена кримінальна відповідальність. Він виділяє основні нюанси, на які необхідно звернути увагу.

Маєте право не свідчити щодо себе та своїх близьких родичів

«По-перше, обов'язок з'явитися на допит виникає тільки після того, як ви отримали на руки повістку й розписалися за її отримання. З'явившись на допит до слідчого, ви маєте пам'ятати про те, що маєте право не свідчити щодо себе та своїх близьких родичів», ‒ каже Ладін.

Якщо кримінальна справа порушена стосовно вашого близького родича, то ви, за словами адвоката, маєте право дати свідчення, охарактеризувати його з найкращої точки зору.

«Однак не варто говорити про обставини, які можуть стосуватися кримінальної справи. Не знаючи суті обвинувачення, ви можете нашкодити близькій людині», ‒ радить юрист.

Олексій Ладін рекомендує не відповідати на запитання слідчого, якщо вони здаються вам «слизькими». Адвокат зазначає, що людина може відмовитися від свідчення, пославшись на статтю 51 Конституції Росії, яка дозволяє не свідчити проти себе та своїх близьких родичів: батьків, дітей і чоловіка/дружини.

«З одного боку, ви зобов'язані дати свідчення, тому що за відмову від свідчення або свідомо неправдиві свідчення загрожує кримінальна відповідальність. Але, з іншого боку, низка запитань, які на перший погляд не стосуються вас, можуть призвести до того, що кримінальну справу порушать щодо вас. Тому ніколи не забувайте про статтю 51 Конституції Російської Федерації».

Оригінал – на сайті Крим.Реалії