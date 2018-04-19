Як підозрюваному в окупованому Криму поводитися на допиті. Поради адвоката

Айше Умерова

Російський адвокат Микола Полозов, який веде багато резонансних і політично мотивованих справ щодо порушень прав людини в окупованому Росією українському Криму, розповів Крим.Реалії про те, як треба поводитися під час допиту в слідчого, якщо допитуваний є підозрюваним або обвинуваченим.

«Перш за все, важливо розуміти, що в цьому статусі ви будете вже з адвокатом: або це буде адвокат, наданий державою, або (що краще) це буде ваш адвокат, який вас захищає у цій кримінальній справі», ‒ зазначає адвокат.

За словами юриста, кожна людина має право відмовитися свідчити, але про це краще заздалегідь проконсультуватися з вашим адвокатом, виходячи зі стратегії та тактики вашого захисту.

«Під час допиту розмовляти зі слідчим необхідно чітко, спокійно, з повагою. Не потрібно піддаватися на будь-які провокації, не потрібно провокувати конфлікт або використовувати ненормативну лексику», ‒ радить Полозов.

Під час допиту не потрібно провокувати конфлікт або використовувати ненормативну лексику

Юрист каже, що за підсумками допиту слідчий складає протокол, що його підписує він сам, ви та ваш захисник, а також інші присутні особи ‒ і пояснює, що слідчий має право вести допит з використанням відеокамери.

«У протоколі мають вказати дату, час початку та закінчення допиту, імена всіх присутніх осіб. Уважно прочитайте протокол. Якщо побачите, що слідчий десь написав не те, що ви говорили ‒ просіть його виправити. Якщо він відмовляється ‒ викладіть це в своїх зауваженнях до протоколу», ‒ каже правозахисник.

Необхідно зазначити, говорить адвокат Полозов, що всі поля, що залишилися порожніми в протоколі після його заповнення, мають бути закреслені.

Усі поля, що залишилися порожніми в протоколі після його заповнення, мають бути закреслені

«У протоколі ви можете залишити необмежену кількість зауважень. Як ви особисто, так і ваш захисник. Самі аркуші із зауваженнями необхідно додати до протоколу, а інформацію про те, що вони додаються, внести безпосередньо в сам протокол, вказавши не тільки кількість сторінок, а також і опис змісту», ‒ пояснює юрист.

Необхідно пам'ятати, що до початку допиту слідчий зобов'язаний пояснити людині його права, передбачені статтями 46 і 47 Кримінально-процесуального кодексу Росії. У разі відмови від свідчень, протокол слідчий все одно складає.

«Якщо ви відмовитеся розписатися в протоколі, слідчий за допомогою понятих зафіксує вашу відмову. Головне, що необхідно пам'ятати ‒ ви маєте право не свідчити проти себе, згідно з 51 статтею Конституції Росії», ‒ зазначає Микола Полозов.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Оригінал – на сайті Крим.Реалії