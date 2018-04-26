Російські силовики проводять обшуки у кримських татар в анексованому Криму

Російські силовики 26 квітня в Білогірську в анексованому Росією Криму проводять обшуки в будинках кримських татар, повідомляє голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров.

«Російські окупанти вторглися з обшуками в будинки кримськотатарських підприємців, меценатів, активістів кримськотатарського національного руху Алі Барієва, Асана Барієва, Ремзі Веліляєва, Ресуля Веліляєва, Екрема Веліляєва, Зери Веліляєвої, а також у їхніх дорослих дітей, які проживають окремо», – зазначив Чубаров.

За його словами, одночасно обшуки проводяться в інших районах Криму – в приміщеннях виробничих баз і десятках фірмових магазинів провідної фірми по дистрибуції продуктів харчування в Криму «КримОпт», що належить братам Веліляєвим.

«По всіх місцях проведення обшуків зосереджені значні сили спецпідрозділів, оснащених стрілецькою зброєю, встановлені оточення по периметру місць проведення обшуків. Операцією керують співробітники ФСБ Росії. З Криму повідомляють, що в Білогірську біля офісу «КримОпта» зібралися близько 400 людей. На даний час і до інших місць проведення обшуків прибувають кримські татари», – підкреслив Чубаров.

Раніше координатор Кримської контактної групи з прав людини Абдурешит Джеппаров повідомив, що вранці 26 квітня в Білогірську в Криму російські силовики проводять обшуки в магазинах торговельної мережі «Гузель», а також на фірмі «КримОпт».

На даний момент немає коментарів російських силовиків і підконтрольної Кремлю влади Криму щодо ситуації. Обставини з’ясовуються.

Торгова мережа «Гузель» і фірма «КримОпт» належать бізнесмену й меценату Ресулу Веліляєву.

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».