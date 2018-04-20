У Криму суд залишив під арештом фігурантів Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір»

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 20 квітня залишив у силі рішення про продовження запобіжного заходу чотирьом фігурантам Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір». Ремзі Меметов, Енвер Мамутов, Зеврі Абсеїтов і Рустем Абільтаров залишаться під арештом до 12 травня. Про це повідомляє кореспондент Крим.Реалії.

Адвокат Еміль Курбедінов розповів, що у Верховного суду Криму вже не було повноважень для розгляду апеляції, оскільки справу «бахчисарайської четвірки» раніше передали на розгляд до Північно-Кавказького військовий суд.

«Продовження запобіжного заходу фігурантам цієї справи не було підсудна Верховному суду. У нас була інформація, що 28 березня ця справа була передана до Північно-Кавказького військового суду в Ростов-на-Дону. Саме цей суд повинен був розглядати продовження. Однак за клопотанням прокуратури, яка вже затвердила обвинувальний висновок і яка вже не має ніякого відношення до цієї справи, було розглянуто продовження арешту. Ми вважаємо це істотним порушенням і оскаржуватиме це рішення у Верховному суді Росії», – сказав він.

Засідання традиційно проходило в закритому режимі, проте суддя дозволила близьким родичам обвинувачених бути присутніми на оголошенні вироку. Самі фігуранти справи брали участь у засіданні з допомогою відеозв'язку.

12 травня 2016 року в Бахчисараї російські силовики провели низку обшуків у будинках мусульман, кримських татар, а також у місцевому кафе. В результаті були затримані і звинувачені в тероризмі четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеїтов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. Їх підозрюють в участі в організації «Хізб ут-Тахрір», визнаної в Росії терористичною.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього й кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії і в окупованому нею 2014 року Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» 2003 року, включивши до списку об'єднань, названих «терористичними».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати відзначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави, що окуповує.