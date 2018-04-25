У Криму немає зв’язку з харків’янином, якого раніше невідомі відвезли із спецприймальника

Затриманий ФСБ Росії після перетину адмінкордону з анексованим Кримом харків’янин Олександр Стешенко не вийшов на зв’язок після того, як увечері 24 квітня його відвезли зі спецприймальника для осіб, які відбувають адмінпокарання, в невідомому напрямку. Про це проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалии, повідомив адвокат Айдер Азаматов.

«Сьогодні я відвідав Київський і Залізничний райсуди Сімферополя, щоб ознайомитися з матеріалами адміністративної справи щодо Стешенка, якщо там такі є. Також головне управління ФСБ в Криму, де в черговій частині відповіли, що у них такої людини немає, а за затриманих на адмінкордоні відповідає управління прикордонслужби. В управлінні сказали, що про цю людину вони нічого не знають і претензій, затримань або арешту до Стешенка не застосовували», – розповів Азаматов.

Також адвокат був у спецприймальнику для осіб, які відбувають адмінпокарання, звідки близько 22:00 24 квітня невідомі особи вивезли Стешенка в невідомому напрямку. В установі підтвердили, що тримали людину з таким прізвищем, але за станом на 25 квітня його в спецприймальнику немає. У відповідь на прохання Азаматова надати документ, на підставі якого Стешенка тримали в установі, співробітник відповів, що необхідно зробити офіційний запит.

«Я не знаю, куди ще звертатися, щоб знайти кінці щодо цього питання. Де Олександр Стешенко, хто його викрав, куди і навіщо його забрали, на сьогодні невідомо», – резюмував адвокат.

Напередодні затриманого ФСБ після перетину адмінкордону з анексованим Росією Кримом харків'янина Олександра Стешенка відвезли зі спецприймальника для осіб, які відбувають адмінпокарання, в невідомому напрямку.

Перед цим кримський адвокат Едем Семедляєв повідомив, що зниклий після перетину адміністративного кордону з Кримом Стешенко знайшовся в кримському спецприймальнику для адміністративно затриманих.

12 квітня активісти з громадської ініціативи «Крим SOS» з посиланням на матір українця харків'янина Олександра Стешенка повідомили, що російські силовики затримали його на пункті пропуску «Чонгар» на в'їзді до анексованого Росією Криму.

За інформацією активістів, 14 квітня адвокат Стешенку в пошуках свого підзахисного відвідав прикордонне управління ФСБ Росії в Криму в Сімферополі. Співробітники управління підтвердили, що Стешенко перебуває у них, а потім ФСБ Росії почала заперечувати затримання харків'янина.

У вересні 2017 року ООН заявили, що ситуація у сфері прав людини в Криму «значно погіршилася через російську окупацію». Зокрема, спостерігачі задокументували арешти і затримання, насильницькі зникнення, жорстоке поводження й тортури.