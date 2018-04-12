Російські силовики затримали харків’янина на в’їзді до Криму – активісти

Російські силовики затримали харків’янина Олександра Стешенка на пункті пропуску «Чонгар» під час в’їзду до анексованого Росією Криму, повідомляє проект «Крим SOS» з посиланням на матір чоловіка.

За даними активістів, зі Стешенком вже другу добу немає зв’язку: 11 квітня він зателефонував матері і повідомив, що російські правоохоронці на «Чонгарі» «засумнівалися в його схожості з фото в паспорті».

«Стешенко Олександр Олександрович, 1991 року народження, житель Харкова, їхав до окупованого Росією Криму до знайомої в гості. За словами матері, зі знайомою її син спілкується вже довгий час – вона жила в Харкові, мати її знає, каже, що стосовно неї ніяких підозр немає», – зазначають активісти.

Матір розповіла, що її син не брав участі в збройному конфлікті на Донбасі, «не активіст, не волонтер».

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».

У вересні 2017 року в ООН заявили, що ситуація у сфері прав людини в Криму «значно погіршилася за російської окупації». Зокрема, спостерігачі задокументували свавільні арешти і затримання, насильницькі зникнення, жорстоке поводження й катування.