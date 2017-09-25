Доповідь ООН: ситуація з правами людини в Криму значно погіршилась за російської окупації

Окупація Росією Криму позначилася зникненнями і тортурами, порушенням Женевської конвенції і міжнародного права, заявляє в новій доповіді Управління ООН з прав людини.

В оприлюдненому 25 вересня звіті агенція ООН заявила, що ситуація у сфері прав людини в Криму «значно погіршилася за російської окупації».

«Були задокументовані серйозні порушення прав людини, такі як свавільні арешти і затримання, насильницькі зникнення, жорстоке поводження й катування, і щонайменше одна судова позасудова страта», – йдеться в документі.

Автори звіту наголошують, що були порушені Женевська конвенція й інші міжнародні норми гуманітарного права і прав людини, коли закони України у Криму були замінені російськими законами, включно із насадженням російського громадянства десяткам тисяч жителів.

Як йдеться в доповіді, нав’язування російського громадянства мало «особливо сильний вплив» на жителів, «які офіційно відмовлялися від громадянства, державних службовців, які мали відмовитися від свого українського громадянства або втратити роботу, а також жителів Криму, які не відповідали юридичним критеріям» для набуття російського громадянства і «стали іноземцями».

Люди без російського громадянства, які мають дозвіл на проживання в Криму тепер «позбавлені важливих прав» і «не користуються рівністю перед законом», заявляють в ООН.

У звіті вказано, що вони «не можуть володіти сільськогосподарською землею, голосувати і бути обраними, зареєструвати релігійну громаду, подати заявку на проведення публічних зборів, займати посади в державній адміністрації і перереєструвати свій приватний автомобіль на півострові».

В ООН наголошують, що сотні в’язнів і затриманих до рішення суду, були переведені до Росії, а ця практика «суворо заборонена міжнародним гуманітарним правом».

Минулого тижня президент України Петро Порошенко, виступаючи на засіданні Генеральної асамблеї ООН,звернувся до країн-членів організації з ініціативою створити «міжнародну групу друзів українського Криму».

При цьому він закликав посилити міжнародний режим деокупації Криму.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».