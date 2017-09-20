Порошенко в ООН: настав час створити міжнародну групу «друзів Криму»

Президент України Петро Порошенко звернувся до країн-членів ООН із ініціативою створити «міжнародну групу друзів українського Криму».

«Настав час створити міжнародну групу друзів українського Криму для координації спільних кроків і дій. Ми розраховуємо на скоординовану і цілеспрямовану підтримку наших міжнародних партнерів», – заявив він під час виступу на засіданні Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Він висловив надію на міжнародну підтримку ініціатив України щодо забезпечення дотримання прав людини в анексованому Криму, «зокрема в наступній відповідній резолюції Генасамблеї ООН».

При цьому він закликав посилити міжнародний режим деокупації Криму.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією.. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».