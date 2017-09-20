Ув’язнених і переслідуваних Росією кримчан підтримали на акції у Львові

У Львові 20 вересня відбувається хода солідарності під гаслом «Волю заручникам Кремля!», де, зокрема, активісти виступають на підтримку засуджених і переслідуваних кримчан. Про це проекту Радіо Свобода Крим.Реалії розповіла співорганізатор акції, координатор медійної ініціативи за права людини Марія Томак.

«Ми… пройшли повз російське консульство, залишили там надруковані аркуші з іменами ув’язнених у Росії українців за політичними мотивами. Зараз колона вирушила до площі Ринок, де відбудеться мітинг. У цілому, хода присвячена всім політв’язням, включаючи всіх кримчан, засуджених і переслідуваних у справах «Хізб ут-Тахрір», а також Балуху, Семені, Чийгозу, Асанову, Дегерменджі й іншим», – сказала Томак.

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».