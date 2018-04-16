ФСБ спочатку підтвердила, а потім заперечила затримання харків’янина в Криму – активісти

Федеральна служба безпеки Росії заперечує, що затримувала харків’янина Олександра Стешенка на адміністративному кордоні з анексованим Росією Кримом, повідомляє проект «Крим SOS».

«За словами співробітників ФСБ, Стешенко затриманий для з'ясування особи. Адвокату вдалося дізнатися, що дізнавачем у справі є Свинарьов. Однак уже через кілька годин співробітники ФСБ почали заперечувати не тільки те, що затриманий перебуває в них, а й факт того, що заїхав на територію Криму. У цей час сім'я Олександра Стешенка не знає, де і в якому стані він перебуває, а також чи пред'явлені йому якісь звинувачення», – пишуть активісти.

За даними проекту «Крим SOS», 11 квітня російські силовики затримали Стешенка на пункті пропуску «Чонгар» під час в’їзду до анексованого Росією Криму. У той день він зателефонував матері і повідомив, що російські правоохоронці на «Чонгарі» «засумнівалися в його схожості з фото в паспорті». З того часу на зв’язок він не виходив.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».

У вересні 2017 року в ООН заявили, що ситуація у сфері прав людини в Криму «значно погіршилася за російської окупації». Зокрема, спостерігачі задокументували свавільні арешти і затримання, насильницькі зникнення, жорстоке поводження й катування.