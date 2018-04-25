Громадянство під питанням: кого в Криму можуть позбавити українського паспорта

Президент України Петро Порошенко ініціював зміни до закону «Про громадянство України», чим викликав бурхливі обговорення в ЗМІ та соцмережах. Наприклад, законопроект передбачає, що люди з подвійним громадянством можуть втратити українське, якщо спробують в'їхати до країни з російським паспортом. Те ж саме загрожує тим кримчанам, які брали участь у російських виборах і тому опинилися в офіційних реєстрах російських органів влади.

У той же час у законопроекті наголошується, що не можна вважати, що кримчани, які стали громадянами Росії через незаконні дії російської влади Криму, отримали такі паспорти добровільно. А значить, це не може бути підставою для позбавлення їх українського громадянства. Президентський законопроект був поданий до Верховної Ради України 19 квітня й поки розглядається в парламентських комітетах.

Російський глава Криму Сергій Аксенов (Аксьонов) так прокоментував ініціативу українського президента:

«Ініціатива пана Порошенка про позбавлення громадянства України кримчан ‒ чергова неадекватна дія керівництва сусідньої держави. Це їхня можливість і їхнє право... Безумовно, ні для кого не секрет, що в багатьох кримчан на території України є родичі або майно, й тому кримська влада ніколи не наполягала на тому, щоб вилучати українські паспорти у громадян. Ця процедура торкнулася тільки чиновників, працівників правоохоронних структур, судової системи тощо, для кого це було обов'язковою умовою при вступі на роботу. Якщо Україна ухвалить остаточне рішення, спільно з Міністерством закордонних справ Росії опрацьовуватимемо комплекс заходів, який дозволить кримчанам не відчути дискомфорту. Діємо, виходячи з ситуації, що склалася».

Голова правління Кримськотатарського ресурсного центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв відзначає кілька аспектів, які поки що не враховані в президентському законопроекті.

Коли ми говоримо про вибори, про службу в армії, ще про щось, то багато кримчан змушені в цьому брати участь

‒ У документі намагаються врахувати низку проблем, що існують у зв'язку з окупацією Криму та в зв'язку з тими останніми процесами в Україні. Питання російського громадянства, отриманого кримчанами з українськими паспортами, у нас так до кінця й не врегульоване. Звичайно, більше уваги як експертів, так і громадськості привернуло положення про те, що потрібно позбавляти громадянства тих людей, які брали участь у виборах і в інших діях, які організовує окупаційна влада в Криму. Але, коли ми говоримо про вибори, про службу в армії, ще про щось, то багато кримчан змушені в цьому брати участь. Наприклад, молодих людей можуть засудити за ухилення від російської армії, тим більше після останніх поправок про повістки. Інше питання, яким чином ми можемо зафіксувати всіх, хто брав участь у російських виборах у Криму?

Радіослухач із Криму хвилюється, що його знайомий втратить український паспорт без достатніх на те підстав:

«Мій колега вступив у партію ЛДПР, спеціально, щоб висловлювати свою точку зору про путінську владу. Він був спостерігачем на виборах, щоб розповісти про це, коли прийдуть наші (українці ‒ КР). А якби він не був у цій партії, його б уже посадили як екстреміста. Ось як йому вчинити? Він 45 років живе в Криму, дуже любить і поважає Україну».

Ескендер Барієв впевнений, що й він сам, і його дружина є в реєстрах виборців у Криму, навіть не отримавши російські паспорти, оскільки Москва автоматично давала громадянство всім жителям півострова 2014 року. Це може створити суперечливу ситуацію, впевнений кримськотатарський активіст.

Потрібно зробити для кримчан, які зберегли українські паспорти, все, щоб вони зберігали їх і надалі

‒ Я не можу бути впевнений, що на виборах без мого відома не проголосували наші бюлетені. Тому тут треба чітко диференціювати тих людей, які опинилися в реєстрах виборців окупаційної влади, а голосували вони чи ні, довести дуже складно. Можна, звичайно, визначити тих, хто працював у виборчих комісіях усіх рівнів ‒ їх простіше знайти й відреагувати. В цілому ж, я вважаю, потрібно зробити для кримчан, які зберегли українські паспорти, все, щоб вони зберігали їх і надалі, щоб молодь, яка не встигла оформити українське громадянство через вік, можливо, отримувала б його автоматично або за спрощеною процедурою. Так чи інакше, текст законопроекту необхідно доопрацювати, оскільки його трактують по-різному. Російська пропаганда підхопила його й почала інтерпретувати по-своєму, залякуючи кримчан. Цьому потрібно протидіяти.

Довідка: раніше юрист Української Гельсінської спілки з прав людини Дар'я Свиридова повідомила, що внесений президентом України Петром Порошенком законопроект №8297 не передбачає позбавлення українського громадянства жителів анексованого Криму, але потребує доопрацювання.

Постпред президента України в АРК Борис Бабін " target="_blank">пояснив у Facebook, що запропоновані зміни до ст. 19 закону України «Про громадянство України» не пропонують підстав для автоматичної втрати громадянства України, а навпаки, виключають автоматичну втрату громадянства України в разі «протиправних і недобросовісних дій на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя окупаційної адміністрації Росії».

(Текст підготував Владислав Ленцев)

Оригінал матеріалу Тетяни Курманової читайте на сайті Крим.Реалії