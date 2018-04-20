Чубаров: у законопроект про громадянство, що стосується кримчан, внесуть зміни

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров висловив упевненість, що норми законопроекту про громадянство під час його розгляду в комітетах і на сесії Верховної Ради «буде приведено у відповідність з принциповими підходами держави, визначеними в чинному законі України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України». Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, коментуючи зареєстрований у Раді законопроект президента України Петра Порошенка №8297.

«Дійсно, деякі нові положення, запропоновані в проекті, зокрема, з питань, які можуть бути підставами для втрати громадянства України, викличуть обґрунтоване занепокоєння у жителів Криму, які проживають на тимчасово окупованій території», – написав Чубаров.

Він уточнив, що йдеться про те, що підставами для втрати громадянства України можуть стати «дії, вчинені людиною в результаті примусу з боку окупантів».

«Наприклад, обов'язковий призов російськими окупантами молодої людини, що проживає в Криму, на строкову службу. Або участь під страхом звільнення з роботи в незаконних виборах, що проводяться російськими окупаційними властями», – пояснив Чубаров, відзначивши, що «не варто впадати у відчай або «розганяти зраду» щодо цього законопроекту, тому що він буде доопрацьований під час його розгляду в українському парламенті.

Президент України Петро Порошенко пропонує Верховній Раді уточнити питання припинення громадянства України тих жителів анексованого Росією Криму, які набули російського громадянства.

Серед іншого, президентським законопроектом пропонуються додаткові підстави для втрати громадянства України, зокрема використання виборчого або іншого права, яке надає іноземне громадянство, або виконання особою обов’язків, які на неї покладає іноземне громадянство, що може підтверджуватися публічними реєстрами державних органів, або використання паспорта іноземної держави під час виїзду з України або в’їзду в Україну (якщо це зафіксовано посадовою особою Державної прикордонної служби України).

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».