Законопроект: ті, хто отримав громадянство Росії в Криму, зберігають українське громадянство

Президент України Петро Порошенко пропонує Верховній Раді уточнити питання припинення громадянства України для тих жителів анексованого Росією Криму, які набули російського громадянська. Про це йдеться в законопроекті №8297, зареєстрованому 19 квітня.

Серед іншого, статтю 19 пропонується доповнити положенням, згідно з яким не є підставою для втрати громадянства України «набуття громадянства Росії в результаті здійснення протиправних та недобросовісних дій на тимчасово окупованій території Криму окупаційною адміністрацією Росії…».

Законопроектом пропонуються додаткові підстави для втрати громадянства України, зокрема використання виборчого або іншого права, яке надає іноземне громадянство, або виконання особою обов’язків, які на неї покладає іноземне громадянство, що може підтверджуватися публічними реєстрами державних органів, або використання паспорта іноземної держави під час виїзду з України або в’їзду в Україну (якщо це зафіксовано посадовою особою Державної прикордонної служби України).

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

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