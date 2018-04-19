Передача частини острова Тузла Росії є незаконною – міністерство

Передача російською владою Криму у власність Росії території острова Тузла є «незаконною і суперечить Конституції і законам України, а також міжнародному праву», заявляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

«За всіма міжнародними нормами і документами Крим залишається невід’ємною частиною України, тоді як статтею 73 Конституції України передбачено, що виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України», – йдеться в заяві відомства.

Українське міністерство засудило незаконні дії Росії та закликало світову спільноту не визнавати факт передачі частини острова Тузла у власність Росії.

17 квітня підконтрольний Кремлю уряд Криму ухвалив рішення передати у власність Росії земельну ділянку площею понад 6,5 тис. кв м на острові Коса Тузла. Передати земельну ділянку Росії вимагало управління російських автодоріг «Тамань», яке є замовником будівництва мосту через Керченську протоку.

Тузлинська коса колись повністю приєднувалася до Таманського півострова, проте в 1920-х роках минулого століття від неї відокремився острів Тузла.

З 2003 року, в результаті україно-російського конфлікту навколо будівництва росіянами дамби з боку Таманського півострова, Тузла вважалася в Україні режимної зоною.

Конфлікт навколо Тузли став кризою в російсько-українських відносинах, викликаний суперечками з приводу приналежності острова Тузла і спорудою Росією в Керченській протоці дамби до острова. На думку деяких аналітиків, будівництво дамби мало на меті чинити тиск на Україну з метою врегулювання статусу Керченської протоки та Азовського моря.

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