Будапешт зробив різку заяву на адресу Києва через законопроект про подвійне громадянство

В Україні «президент разом із Верховною Радою» крок за кроком «безпрецедентно підло і наперед сплановано» наступають на права нацменшин, заявив керівник МЗС Угорщини Петер Сійярто у відповідь на пропозицію президента України Петра Порошенка ухвалити закон щодо запровадження санкцій проти жителів України, які мають подвійне громадянство і брали участь у виборах іншої країни.

Сійярто стверджує, що Україна, з одного боку, намагається потрапити в НАТО, а з іншого – буде позбавляти українського громадянства тих осіб, які набули громадянства іншої країни – члена Альянсу, оскільки це нібито є загрозою для національної безпеки України.

«Ми надзвичайно обурені припущенням, що закарпатець угорської національності може становити загрозу національній безпеці України», – заявив міністр.

19 квітня у Верховній Раді зареєстрований законопроект президента України Петра Порошенка про внесення змін до закону України «Про громадянство України» щодо удосконалення окремих положень.

Серед іншого, статтю 19 пропонується доповнити положенням, згідно з яким не є підставою для втрати громадянства України «набуття громадянства Росії в результаті здійснення протиправних та недобросовісних дій на тимчасово окупованій території Криму окупаційною адміністрацією Росії…»

Законопроект пропонує запровадити додаткові підстави для втрати громадянства України, зокрема використання виборчого або іншого права, яке надає іноземне громадянство, або виконання особою обов’язків, які на неї покладає іноземне громадянство, що може підтверджуватися публічними реєстрами державних органів, або використання паспорта іноземної держави під час виїзду з України або в’їзду в Україну (якщо це зафіксовано посадовою особою Державної прикордонної служби України).