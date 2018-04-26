У Криму після обшуків кримськотатарського підприємця повезли на допит

Після багатогодинного обшуку в будинку кримськотатарського підприємця Ресуля Веліляєва в Білогірську в анексованому Росією Криму, його відвезли на допит в управління Слідчого комітету Росії на півострові.

Як повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, родичі затриманого від коментарів відмовляються.

Ще один затриманий вранці – Алі Барієв перебуває там же.

За даними голови Меджлісу кримськотатарського національного руху Рефата Чубарова, раніше затримані Рустам Веліляєв (син Ресуля Веліляєва) і Зера Веліляєва (сестра Ресуля) звільнені.

Вранці 26 квітня стало відомо, що російські силовики проводять обшуки в магазинах кримської торговельної мережі «Гузель» і фірми «КримОпт» у Білогірську.

Чубаров повідомив, що російські силовики прийшли з обшуками в будинки кримськотатарських підприємців, меценатів, активістів кримськотатарського національного руху Алі Барієва, Асана Барієва, Ремзі Веліляєва, Ресуля Веліляєва, Екрема Веліляєва, Зери Веліляєвої, а також їхніх дорослих дітей, які проживають окремо.

На даний момент російські силовики і підконтрольна Кремлю влада Криму ситуацію не коментувала.

Торгова мережа «Гузель» і фірма «КримОпт» належать бізнесмену та меценату Ресулові Веліляєву.

Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського Національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».