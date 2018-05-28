Росія активно міняє склад населення анексованого Криму – представники України

Ростислав Хотин, Рустем Халілов

Лідери кримськотатарського народу звертають увагу на активні темпи зміни демографічного складу Кримського півострова після анексії його Росією у 2014 році. За їхніми словами, мова йде про переселення до Криму «сотень тисяч» росіян із Росії за останні чотири роки.

Уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, перебуваючи з візитом у США, дав резонансне інтерв’ю агенції «Укрінформ», у якому звинуватив російську владу і місцеву владу в Криму, поставлену Москвою, у повторенні політики насильницької зміни складу населення. Він провів паралелі з часами російської імператриці Катерини ІІ, за владування якої Крим потрапив до складу Російської імперії наприкінці 18-го століття.

Росія зараз повторює приблизно ту ж стратегію, яка застосовувалася за часів першої окупації, при Катерині ІІ

«Росія зараз повторює приблизно ту ж стратегію, яка застосовувалася за часів першої окупації, при Катерині ІІ. Тоді не було можливості депортувати людей, не було залізниці, вагонів. Вони просто створювали нестерпні умови для життя людей, змушуючи їх мігрувати, і в результаті кримські татари за короткий час стали національною меншиною», – підкреслив депутат українського парламенту Мустафа Джемілєв, який також є визнаним лідером кримськотатарського народу.

«Вони (російська влада) завозять до Криму (людей з Росії) у великій кількості. Але це приховується як військова таємниця, тому що вони чудово розуміють, що це злочин», – сказав Джемілєв в інтерв’ю «Укрінформу», опублікованому наприкінці минулого тижня.

За його словами, інформація про переселення тримається в таємниці.

Вони завозять до Криму людей у великій кількості. Але це приховується як військова таємниця

«Примусова зміна демографічного складу на окупованій території, згідно з Женевською конвенцією 1949 року, належить до розряду воєнних злочинів. Тому дані, скільки вони завезли, ретельно приховуються», – сказав Джемілєв.

За його словами, мова може йти про півмільйона завезених росіян із Росії. «Разом з тим, наші співвітчизники, які приїздили з Криму, кажуть про те, що насправді їх більше. За припущеннями, мова йде про 850 тисяч і до мільйона переселенців», – додав Джемілєв.

«Точно сотні тисяч»

Радіо Свобода намагалося зв’язатись з Мустафою Джемілєвим, який досі перебуває у США, але цього зробити не вдалося.

Ніхто не зможе підтвердити вам чисельність, але те, що мова йде про сотні тисяч, – у цьому сумнівів немає

Натомість один з кримськотатарських лідерів, депутат Верховної Ради Рефат Чубаров в інтерв’ю Радіо Свобода переконує, що точної цифри підтвердити «ніхто не зможе, але мова йде про сотні тисяч».

«Чесно кажучи, ніхто не зможе підтвердити вам чисельність, але те, що мова йде про сотні тисяч, – у цьому сумнівів немає. Мова йде про військовослужбовців та співробітників каральних органів, про їхні сім’ї. Мова йде про перекидання чиновників. І чимала кількість людей потягнулась до Криму з різних регіонів Росії, вважаючи, що жити в Криму вони будуть у більш вигідних умовах», – сказав Чубаров в інтерв’ю.

За словами Чубарова, з’явились або розширились за час анексії Криму спеціальні військові містечка в Джанкої, Саках, Євпаторії та Севастополі.

«Зовсім немає сумнівів, що насичення Криму військами і співробітниками каральних органів – це робиться свідомо, або передбачається створення такого режиму управління, який потребуватиме не просто лояльних, а перевірених людей. Цих людей вони відбирають у себе на материку», – пояснює Чубаров.

Українські експерти й раніше звертали увагу на можливі політичні мотиви активної зміни складу населення Кримського півострова в останні роки.

Скажімо, Андрій Клименко з «Майдану закордонних справ» і головний редактор BlackSeaNews, минулого року писав: «Демографічна ситуація в Криму розглядається Росією виключно в контексті формування в регіоні «військового освоєння» лояльного населення, оптимального за витратами на його утримання і нездатного на громадянські протести та будь-які інші неконтрольовані форми політичної активності».

Військовий, чиновник, пенсіонер і сибіряк

Але до Криму переселяють не лише військових та співробітників інших силових структур Росії. Як пояснює Борис Бабін, постійний представник президента України в АР Крим, ідеться також про численних чиновників, яких Росія завозить зі своєї території до анексованого півострова.

«Те, що мова йде про сотні тисяч осіб, – це можна стверджувати впевнено», – пояснює Бабін.

«Велика кількість чиновників переміщується з родинами, потім члени родини шукають роботу. Також велика кількість переміщених – це «гастарбайтери»: люди, які приїжджають в Крим на великі будівельні проекти, які сьогодні здійснюються у військовій сфері», – каже Бабін в інтерв’ю Радіо Свобода.

Російські військовослужбовці – мабуть, найбільш потужна хвиля переміщення

Однак, додає він, все ж російські військовослужбовці – «мабуть, найбільш потужна хвиля переміщення». «І доволі незначна, але ж вона є – це люди, які приїжджають на цю територію з регіонів Російської Федерації, бо там ситуація значно депресивніша, особливо якщо взяти периферію. Просто люди шукають, де їм краще жити», – каже він.

Водночас, за словами Бабіна, відбувається паралельний процес відтоку з Криму етнічних українців та кримських татар, які вважають нестерпною політичну атмосферу, яка панує на півострові після анексії.

Бабін каже, що 40 тисяч кримчан переїхали на материкову Україну і зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи, а ще кілька десятків тисяч – переїхали, але наразі ще не зареєструвалися.

«Можна казати про населення, яке постійно прибуває з тимчасово окупованої території (з Криму)», – резюмує Бабін.

Процеси купівлі нерухомості досить активні… Ця нерухомість купується переважно громадянами Росії

Проте є ще одна категорія людей, яка активізувалась у Криму, – це громадяни Росії, які скупають нерухомість – особливо на Південному березі Криму. На це звертає увагу в інтерв’ю Радіо свобода кримський політолог Ленора Дюльбер.

«Процеси купівлі нерухомості досить активні… Ця нерухомість купується переважно громадянами Росії. Плюс побудова нового житла» – пояснює Дюльбер.

«Також з’явилось багато пенсіонерів. Це люди, які приїхали з Москви й інших російських мегаполісів і проводять тут принаймні зиму – їх стало набагато більше. Для пенсіонерів – мрія провести старість в теплому місці, і ця мрія стала ближчою», – додає вона.

А російський блогер з Санкт-Петербурга Ян Ларос в інтерв’ю проектові Крим.Реалії зазначив раніше цього року, що в Криму дуже помітні переселенці з Сибіру, відомого своїми суворим кліматом.

Інколи складається враження, що пів-Сибіру просто вирішило взяти й приїхати

«З 2014 року ну просто повально їдуть з Сибіру люди, вони їхали спочатку до Краснодара і зараз почали активно заселяти Крим. Інколи складається враження, що пів-Сибіру просто вирішило взяти й приїхати», – сказав Ларос в матеріалі під назвою «Понаїхали vs позалишались: боротьба за місце під кримським сонцем».

Україна провела єдиний перепис населення Криму в 2001 році, і тоді населення автономії становило 2 мільйони 413 тисяч людей.

Після анексії Росія провела свій перепис у Криму восени 2014 року, і населення півострова становило 2 мільйони 285 тисяч. З них етнічних росіян було 1.49 мільйона (65.3%), етнічних українців 350 тисяч (15.1%), а кримських татар – 280 тисяч (12.0%).