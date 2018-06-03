МОЗ України вимагає від Росії допустити лікарів до українських політв’язнів – Супрун

Міністерство охорони здоров’я України вимагає від Російської Федерації допустити українських та іноземних лікарів до українських політв’язнів. Про це у Twitter повідомила виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

«Звернулися до РФ з вимогою допустити українських та міжнародних лікарів до українських політв’язнів», – написала вона.

«Міністерство охорони здоров'я України звертається з вимогою допустити українських і міжнародних лікарів та представників міжнародних медичних організацій до українського політв’язня Олега Сенцова та інших затриманих чи засуджених громадян України з метою оцінки їхнього стану здоров’я», – йдеться у тексті листа.

Уляна Супрун нагадала, що Росія досі утримує Олега Сенцова, Володимира Балуха та Олександра Кольченка, які оголосили голодування.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав глав зовнішньополітичних відомств усього світу посилити санкції щодо Російської Федерації для звільнення українських політв’язнів.

У різних країнах світу 1 і 2 червня відбулися акції на підтримку Олега Сенцова, який оголосив голодування в колонії № 8 в російському місті Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ Росії). Сенцов оголосив голодування 14 травня з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають у російських в’язницях.

31 травня голодування на підтримку Сенцова оголосив ув’язнений в одній справі з ним Олександр Кольченко.

Український активіст Володимир Балух продовжує голодування в анексованому Росією Криму через незгоду з судовими переслідуваннями, які називає сфальсифікованими.