Клімкін закликав колег тиснути на Росію для звільнення українських політв’язнів

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав листи до своїх колег-міністрів у всьому світі із закликом, щоб вони чинили тиск на Росію для звільнення ув’язнених Росією українців, зокрема, Володимира Балуха, Олега Сенцова і Олександра Кольченка, які тримають голодування.

«Направив листи колегам-міністрам по всьому світу. Попросив, щоб тиснули на Росію і вимагали звільнення всіх. Критично важливо, щоб Кремль #FreeBalukh, #FreeSentsov, # FreeKolchenko, які оголосили голодування. Закликав консолідувати міжнародну відповідь на злочини Росії, в тому числі посиленням санкцій», – написав Клімкін у Twitter.

Український активіст Володимир Балух продовжує голодування в анексованому Росією Криму через незгоду з судовими переслідуваннями, які називає сфальсифікованими.

Олег Сенцов на сьогодні голодує вже 20-й день у колонії в російському Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ) з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських в'язницях.

31 травня голодування на підтримку Сенцова оголосив ув’язнений в одній справі з ним Олександр Кольченко.