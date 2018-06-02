Сенцов голодує і нічого не змінюється – учасники акції на підтримку «бранців Кремля» у Львові

Група львів’ян зібралась у центрі Львова на підтримку ув’язнених у Росії українців, які оголосили голодування за ґратами у Росії. У руках вони тримали плакати з написаними датами від 1 до 28 червня і «червону картку Кремлю», повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Ми хочемо показати кожному перехожому, скільки залишилося днів до 28 червня, а це буде 45 день голодування Олега Сенцова, як кажуть лікарі, розпочнуться невідворотні процеси в його організмі. Нічого за всі ці дні голодування Сенцова не змінилось, а в його організмі відбуваються зміни. Ми хочемо донести людям, що сьогодні українські політв’язні протестують у Росії, голодуючи, йдучи на свідому смерть, і, водночас, тисячі громадян, зокрема й України, їдуть у Росію на чемпіонат із футболу», – каже активіст Ярина Волошин.

Також своєю акцією львів’яни висловили прохання до світу вплинути на російську владу.

«Олег Сенцов готовий іти на смерть, бо не бачить для себе виходу. Я від першого дня на акціях на підтримку політв’язнів. Мене дивує, коли голодують українці у Росії, а у Львові Російське консульство орендує приміщення без проблем. Влада за пару днів виселила російський культурний центр у Львові, бо їй це було вигідно. А позбавити консульство Росії приміщення, навіть, коли це здає приватна особа, для цього не вистачає політичної волі. Цього питання не зачіпають, бо може призвести до якогось прецеденту», – зауважила Радіо Свобода переселенка з анексованого Криму Анна Іванцик, яка знає особисто «в’язня Кремля» Олександра Кольченка.

Схожі акції відбуваються у різних країнах, на різних континентах.

Олег Сенцов оголосив голодування 14 травня. У такий спосіб він вимагає звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

31 травня Олександр Кольченко також оголосив протест у формі голодування, вимагаючи від російської влади звільнити Олега Сенцова. А український активіст Володимир Балух голодує ще від 19 березня в СІЗО Сімферополя в анексованому Криму. Як він пояснив у листі до громадян України, його протест – це «вияв свого особистого презирства до окупаційного режиму і їхніх жалюгідних потуг будь-що позбавити свободи всіх незгодних з їх ординсько-феесбешною «ідеологією» людиноненависті».

Окрім того, як повідомила 26 травня у Facebook сестра Сенцова Наталія Каплан, до голодування також приєднався ще один затриманий у Росії українець Олександр Шумков.

За даними МЗС України, понад 60 українців утримують під вартою за політичними обвинуваченнями в Росії й анексованому нею Криму.