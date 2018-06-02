В Ужгороді півсотні людей вийшли на акцію з підтримки Сенцова

В Ужгороді півсотні жителів вийшли на підтримку українського режисера, кримчанина Олега Сенцова, який оголосив голодування у російській в’язниці. Активісти зібралися на центральній площі міста – Театральній, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Підтримати захід прийшли і закарпатські письменники, і режисери. «Якби у листі з колонії Сенцов написав: я – герой, я страждаю за всіх вас, то я б не прийшов на цю акцію. Бо пафос – це те, що руйнує і дуже віддаляє», – заявив Андрій Любка, український письменник, один з ініціаторів заходу.

«Між Ужгородом і цією колонією 5806 кілометрів, але слова «мученик» і «герой» ще далі відкидають у сфери, де немає людини, яка помирає, яка 20-иий день голодує, в якої кришаться зуби і в якої немає надії. Поки немає у нього перспективи вийти, бо він написав, що буде голодувати до кінця. Це означає, напевно, що це спроба самогубства. Ми стаємо свідками смерті, єдиного виходу з гідністю. Щоб не сидіти там 20 років, не бачачи перспективи, людина йде до кінця, доки не випустять усіх політв’язнів. Це нереально, не думаю, що це станеться найближчим часом», – додав він.

За словами Любки, важливо, що люди прийшли на цю акцію в найбільш віддаленому від колонії українському місті. «Бо ця акція і про нас. Наскільки за ці чотири роки суспільство деморалізувалося, наскільки ми роз’єдналися наскільки ми шукаємо про патріотів і непатріотів. Сенцов своїм прикладом повертає нас до усвідомлення того, наскільки ми живемо в інше життя», – додає письменник.

Активіст Володимир Феськов, ініціатор заходу наголосив, що мета акції звернути увагу світової спільноти до ситуації і нагадати, що «Росія – країна-агресор, яка нехтує правами людини, постійно має перебувати у стані війни і тримати усіх навколо у відчутті страху».

У різних країнах світу 1 і 2 червня відбуваються акції на підтримку Сенцова, який оголосив голодування в колонії № 8 в російському місті Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ Росії). Станом на 2 червня Сенцов голодує вже 20-й день. Такий протест він оголосив 14 травня з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських в'язницях.

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29 травня адвокат засудженого повідомив, що стан Сенцова стабільний, він отримує підтримувальну терапію. Про подробиці терапії у колонії не повідомляли. І адвокат Дмитро Дінзе має намір їх з’ясувати під час візиту до Сенцова 4 червня.

31 травня стало відомо, що кримчанин Олександр Кольченко, який відбуває термін у виправній колонії в російському Копейську (Челябінська область Росії) у тій самій справі, що і Сенцов, оголосив голодування на знак солідарності з режисером.

Олега Сенцова й Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб в анексованому Криму у травні 2014 року. Їх звинуватили в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року Північнокавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова та Кольченка у список політв'язнів.