У Москві затримували учасника пікету на підтримку Сенцова

У Москві на пікеті у підтримку ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова, який оголосив голодування, затримали режисера Михайла Местецького. Він проводив одиночний пікет.

Як повідомляє правозахисний портал «ОВД Инфо», на Местецького склали протокол про порушення правил пікетування. У Росії для проведення одиночного пікету узгодження влади не потрібне. Однак у зв’язку з Чемпіонатом світу з футболу в Росії зараз діє президентський указ, що обмежує проведення публічних заходів.

Режисера відпустили з поліції. Видання «Медуза» пише, що суд над Местецьким пройде 21 червня.

2 червня в Москві пройшли й інші акції солідарності з Сенцовим. Поліція в них не втручалася.

При цьому в Санкт-Петербурзі поліція затримала трьох активістів, які стояли з українським прапором і плакатом на захист Сенцова.

Глобальна акція #SaveOlegSentsov почалася 1 червня. Вона проходить у багатьох містах світу.

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Олега Сенцова й Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб в анексованому Криму у травні 2014 року. Їх звинуватили в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обвинувачені провину не визнали.

14 травня Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях. Через кілька днів з вимогою звільнити Сенцова почав голодувати Кольченко.