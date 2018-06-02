Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
02 Червень 2018, Київ 19:48
Фотогалереї

#SaveOlegSentsov. У Києві показали «червону картку» Кремлю (фотогалерея)

На майдані Незалежності в Києві пройшла акція «Врятуємо Олега Сенцова» (#SaveOlegSentsov). Основне гасло акції – «покажи червону картку Кремлю». Організатори задумали її у футбольній тематиці, напередодні Чемпіонату світу з футболу, який цього літа проходитиме в Росії.

В акції взяли участь кілька сотень людей.

14 травня Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях.
У різних країнах світу 1 і 2 червня проводять акції на підтримку українського режисера з Криму Олега Сенцова, який оголосив голодування в колонії №8 в російському місті Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ)
1 У різних країнах світу 1 і 2 червня проводять акції на підтримку українського режисера з Криму Олега Сенцова, який оголосив голодування в колонії №8 в російському місті Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ)
Станом на 2 червня Олег Сенцов голодував вже 20-й день
2 Станом на 2 червня Олег Сенцов голодував вже 20-й день
31 травня стало відомо, що кримчанин Олександр Кольченко, який відбуває термін у виправній колонії в російському Копейську (Челябінська область), оголосив про початок голодування з 31 травня на знак солідарності з Олегом Сенцовим
3 31 травня стало відомо, що кримчанин Олександр Кольченко, який відбуває термін у виправній колонії в російському Копейську (Челябінська область), оголосив про початок голодування з 31 травня на знак солідарності з Олегом Сенцовим
4
5
Сестра Сенцова Наталія Каплан розповіла, що брату в російській колонії Олегу кожен день вливають літр глюкози. &laquo;Він блідий, втрачає зуби, втрачає волосся&raquo;, &ndash; зазначила вона
6 Сестра Сенцова Наталія Каплан розповіла, що брату в російській колонії Олегу кожен день вливають літр глюкози. «Він блідий, втрачає зуби, втрачає волосся», – зазначила вона
7
8
9
10
11
12
13
14

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG