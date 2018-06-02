SaveOlegSentsov. У Києві показали «червону картку» Кремлю (фотогалерея)

На майдані Незалежності в Києві пройшла акція «Врятуємо Олега Сенцова» (#SaveOlegSentsov). Основне гасло акції – «покажи червону картку Кремлю». Організатори задумали її у футбольній тематиці, напередодні Чемпіонату світу з футболу, який цього літа проходитиме в Росії.



В акції взяли участь кілька сотень людей.



14 травня Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях.