Анархіст Олександр Кольченко, засуджений в Росії за «справою кримських терористів», оголосив голодування. Його єдина вимога – звільнити Олега Сенцова, разом з яким він був засуджений. Активіст пішов на цей крок, не дивлячись на те, що до свого затримання він страждав хронічною нестачею ваги. 22 травня, коли Сенцов голодував вже 6 днів, у Кольченка в колонії побувала його адвокат Світлана Сидоркіна. За її словами, Кольченко говорив, що не вважає голодування ефективним засобом відстоювання своєї позиції, оскільки Росія не дбає про свою репутацію.