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31 Травень 2018, Київ 22:25
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Голодування, яке рівноцінне самогубству. Кольченко турбується за життя Сенцова (відео)

Голодування, яке рівноцінне самогубству. Кольченко турбується за життя Сенцова (відео)
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Анархіст Олександр Кольченко, засуджений в Росії за «справою кримських терористів», оголосив голодування. Його єдина вимога – звільнити Олега Сенцова, разом з яким він був засуджений. Активіст пішов на цей крок, не дивлячись на те, що до свого затримання він страждав хронічною нестачею ваги. 22 травня, коли Сенцов голодував вже 6 днів, у Кольченка в колонії побувала його адвокат Світлана Сидоркіна. За її словами, Кольченко говорив, що не вважає голодування ефективним засобом відстоювання своєї позиції, оскільки Росія не дбає про свою репутацію.

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