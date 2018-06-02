У Росії пікетували на захист Сенцова, є затримані

У Росії відбулися ще кілька акцій на підтримку ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова, який тримає безстрокове голодування.

При цьому в Санкт-Петербурзі поліція затримала трьох активістів, які стояли з українським прапором і плакатом на захист Сенцова. Як повідомляє російський правозахисний портал «ОВД-Інфо», це сталося біля будівлі суду, в якому мали судити ще одного активіста, затриманого на акції на захист Сенцова напередодні.

Затриманих нині звинуватили в порушенні закону про публічні заходи. Активіста, затриманого раніше, мають судити у справі, пов’язаній не з акціями на захист Сенцова, а з його участю в іншій ході ще 1 травня.

У столиці Росії Москві пікети на захист Олега Сенцова пройшли 2 червня без втручання поліції. В них узяли участь близько двох десятків людей.

Раніше влада міста не дозволила провести мітинг на підтримку українських політв’язнів. У Росії масові акції потребують узгодження з місцевою владою, без узгодження дозволені тільки одиничні пікети.

Цими днями акції на підтримку ув’язненого в Росії українського режисера, кримчанина Олега Сенцова, який тримає голодування вже двадцятий день, та ще більш як 60 українських «бранців Кремля» відбуваються в усьому світі. Звільнити Сенцова, засудженого в Росії до 20 років позбавлення волі за звинуваченням у тероризмі, яке вважають політичним, вимагають правозахисники, політики, громадські організації з України і багатьох країн світу.