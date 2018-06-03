Акція на підтримку Олега Сенцова відбулася в Празі (відео)

Понад півсотні активістів у центрі Праги взяли участь в акції на підтримку голодуючого вже три тижні у російській в’язниці українського кінорежисера Олега Сенцова, вимагаючи його звільнення, а також свободи для інших «в’язнів Кремля».

На головній історичній площі Праги – Вацлавській – українські та чеські активісти стали півколом, тримаючи в руках літери, якими було викладено заклик «Save Oleg Sentsov» (Врятуйте Олега Сенцова), а також портрети кінорежисера, який був заарештований після анексії Криму Росією в 2014 році і засуджений на 20 років в Росії, а з середини травня проводить голодування, перебуваючи за ґратами.

Були також зачитані імена майже 70-ти інших українських політв’язнів, які утримуються в неволі в Росії або в окупованому Криму.

«Сенцов поставив на карту своє життя і готовий іти до кінця. Ми маємо не допустити його загибелі. Треба звільнити Олега Сенцова та всіх політичних в’язнів», – мовиться в ухвалі акції, яка була зачитана вголос.

«На чемпіонаті світу з футболу в Росії на трибунах має звучати одне гасло: «Я вболіваю за політв’язнів!» – наголошується в ухвалі.

«Цією акцією ми приєднуємось до глобальної дії, яка триває вже ось майже три тижні відтоді, як Олег Сенцов оголосив голодування. Мета – ми хочемо привернути увагу чеської громадськості і політиків до того, що відбувається вбивство українського громадянина – і не лише його одного, а десятків інших політв’язнів», – сказав посол України в Чеській республіці Євген Перебийніс.

Акція завершились скандуванням «Save Sentsov!» англійською мовою, що привернуло увагу численних туристів в центрі Праги.