Правозахисники розповіли про листи школярів до Балуха, який голодує 76 днів

Кримська правозахисна група повідомила про листи підтримки, які українські школярі написали політв’язневі, кримчанину Володимирові Балуху.

Листи до Балуха, який у Криму відбуває присуджене йому підконтрольним Москві судом покарання і голодує вже 76 днів, були серед тих, які школярі написали в перебігу акції, влаштованої активістами у Львові, додали правозахисники.

Листи написані російською мовою ‒ така вимога російських тюремників, які діють в окупованому Криму.

Правозахисники закликають і інших охочих підтримати Балуха, написавши йому листа чи просто слова підтримки. Через те, що звичайною поштою надіслати листа до окупованого Криму неможливо, Кримська правозахисна група пропонує посилати такі листи на адресу її електронної пошти, так їх зможуть передати в’язневі: crimeahrg@gmail.com із приміткою «для Володимира Балуха».

«Для того, щоб активіст отримав ваші листи, просимо писати російською мовою і уникати речень і фраз, які окупаційна влада може трактувати як «екстремістські», ‒ уточнюють правозахисники.

За словами Володимира Балуха, 19 березня він ухвалив рішення про голодування, щоб висловити своє «особисте презирство до окупаційного режиму та його жалюгідних намагань». Пізніше, на 25-й день голодування, після консультації з його громадським захисником архієпископом Климентом Володимир Балух вирішив перейти на інший режим протесту, щоб «максимально виключити ймовірність насильного годування»: він п’є вівсяний кисіль і чай та з’їдає на день 50‒70 грамів сухарів із чорного хліба.

Федеральна служба безпеки Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року в його будинку в Роздольненському районі в окупованому Росією Криму. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Російська влада на півострові висунула Балухові обвинувачення у зберіганні боєприпасів, його засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні та до штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4600 гривень).

Згодом проти Балуха порушили ще одну справу – через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольному, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це тюремник напав на нього.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою відверту проукраїнську позицію. Він, зокрема, мав прапор України на щоглі на подвір’ї свого будинку, а на стіні табличку «вулиця Героїв Небесної сотні».