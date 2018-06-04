Київ готовий обміняти 23 росіян на Сенцова та інших політв'язнів Кремля – віце-спікер Ради

Українська влада готова провести обмін 23 засуджених росіян на українських громадян, засуджених у Росії. Про це 4 червня на засіданні погоджувальної ради у Верховній Раді повідомила перший віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко.

«Я хочу проінформувати вас, що минулого тижня під час чергових мінських зустрічей українська сторона ще раз звернулася до російської сторони. Ми готові передати 23 росіян, засуджених в Україні за причетність до терористичних актів, підготовку терактів, за злочини проти територіальної цілісності і суверенітету України, ми готові передати їх Росії заради звільнення Сенцова, Кольченка, Клиха, Гриба та інших», – сказала вона.

Раніше в Кремлі заявили, що не отримували пропозицій про обмін засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова на затриманого в Україні редактора агентства «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського.

14 травня Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських в'язницях.

29 травня адвокат засудженого повідомив, що стан Сенцова стабільний, він отримує підтримувальну терапію.

31 травня стало відомо, що кримчанин Олександр Кольченко, який відбуває термін у виправній колонії в російському Копєйську (Челябінська область), оголосив про початок голодування на знак солідарності з Олегом Сенцовим.

Сенцова і кримчанина Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка до списку політв'язнів.

4 червня суд у Москві засудив ішого українського політв’язня – журналіста Романа Сущенка – до 12 років позбавлення волі, звинувативши його у шпигунстві.

За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі Росія із політичних мотивів тримає у неволі 64 українців.