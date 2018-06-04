Кольченко голодуватиме, «поки вистачить здоров’я» – російський правозахисник

Ув’язнений у Росії український активіст із Криму Олександр Кольченко перебуває у медчастині і має намір продовжувати голодування, «поки вистачить здоров'я», повідомив російський правозахисники Микола Щур.

«Годину тому від Саші Кольченко вийшов адвокат... Перебуває Саша у боксі медчастини (умови там хороші, ми там були багато разів). Їжу йому регулярно носять. Він настільки ж регулярно від неї відмовляється. Після цього його ведуть до лікаря, який вимірює у нього тиск, пульс, рівень цукру в крові. Саша п'є воду. Сказав: «Буду триматися, поки здоров'я вистачить». Вимога, як і раніше: звільнити Олега Сенцова», – написав правозахисник у Facebook.

Кримчанин Олександр Кольченко, який відбуває термін у виправній колонії в російському Копєйську (Челябінська область), оголосив про початок голодування з 31 травня.

Російські спецслужби затримали Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка в анексованому Криму в травні 2014 року разом із ще двома людьми. Їх звинуватили в організації терактів на півострові. Суд засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обвинувачені свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв'язнів.

Сенцов від 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях.