Матері Сенцова і Кольченка вперше зустрілись і звернулись до Порошенка (відео)

Матері ув’язнених у Росії кримських активістів Олега Сенцова та Олександра Кольченка вперше зустрілися та звернулися до президента України Петра Порошенка з проханням про сприяння у якнайшвидшому звільненні їхніх синів.

Про це йдеться в сюжеті проекту Радіо Свобода Крим.Реаліі ТВ.

«Пане Порошенку, до вас звертаються матері ваших громадян, які сидять в російських в'язницях. Дуже вас просимо, допоможіть! Син мій вже пішов на крайній захід – на голодування. Хоча до цього він говорив, що цього робити не можна. Вся надія на те, що ви не кинете наших дітей у цій в'язниці », - сказала Людмила Сенцова.

«Шановний пане президенте, звертаюся до вас. Зробіть усе можливе, щоб звільнити наших синів. Щоб вони не розчарувалися ні у президенті, ані у своїй державі», – зазначила Лариса Кольченко.

При цьому до російського президента Володимира Путіна матері політв'язнів звертатися не стали, пояснивши це тим, що їхні діти не схвалили би такий крок.

14 травня українець Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах. Пізніше до нього долучились Олександр Кольченко та Олександр Шумков.

Окрім того, в анексованому Росією Криму продовжує оголошене у березні голодування український активіст Володимир Балух.

Олега Сенцова і Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року разом із ще двома людьми за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова й Кольченка до списку політв'язнів.

За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі у Росії затримано або ув’язнено із політичних мотивів 64 українця.