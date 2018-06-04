ОБСЄ назвала ув’язнення Сенцова «невиправданим» і закликала Росію переглянути його справу – заява

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір закликав Росію звільнити українського режисера і письменника Олега Сенцова, якого утримують у російській в’язниці за полярним колом. Про це йдеться у заяві ОБСЄ, розміщеній на сайті організації 4 червня.

«Я закликаю російську владу переглянути справу Сенцова і негайно його звільнити. Його тривале затримання є невиправданим і створює сильний охолоджувальний ефект для тих, хто живе в Криму, які мають право вільно висловлювати свої погляди та думки. Його голос не слід було стишувати, хай як критично він звучав», – наводить Дезір свої слова у листі до очільника російського МЗС Сергія Лаврова, який організація направила минулого тижня.

За даними ОБСЄ, у своєму листі до міністра закордонних справ Лаврова Дезір також висловлює занепокоєння станом здоров’я Олега Сенцова після оголошення ним голодування та звертає увагу на повідомлення, що вказують на низку порушень під час судового розгляду справи, а також заяви Сенцова про застосовані щодо нього тортури, включаючи побиття, задушення та погрози сексуального насильства.

Українець Олег Сенцов оголосив 14 травня безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають у російських тюрмах. Пізніше до нього долучились Олександр Кольченко та Олександр Шумков.

Окрім того, в анексованому Росією Криму продовжує оголошене у березні голодування український активіст Володимир Балух.

Олега Сенцова і Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року разом із ще двома людьми за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону в сусідній Росії засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» у Росії вніс Сенцова й Кольченка до списку політв’язнів.

За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі у Росії затримано або ув’язнено із політичних мотивів 64 українці.