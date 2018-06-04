Архієпископ Климент поїхав до Сенцова, який голодує понад 20 днів – УПЦ КП

Архієпископ Сімферопольский і Кримський Климент поїхав до засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова, який голодує понад 20 днів, інформує прес-служба Української православної церкви Київського патріархату.

Згідно з повідомленням, 1 червня глава УПЦ КП Філарет підписав лист до начальника колонії «Білий ведмідь» у місті Лабитнангі у Росії з проханням надати Клименту можливість відвідати Сенцова «для виконання пастирських обов'язків».

14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях.

Пізніше до нього долучились Олександр Кольченко та Олександр Шумков.

Окрім того, в анексованому Росією Криму продовжує оголошене у березні голодування український активіст Володимир Балух. Його громадським захисником є архієпископ Климент.

Олега Сенцова і Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року разом із ще двома людьми за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова й Кольченка до списку політв'язнів.

За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі у Росії затримано або ув’язнено із політичних мотивів 64 українця.