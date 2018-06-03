Український дипломат закликав Австрію «підняти питання Сенцова», коли Путін приїде у Відень

Посольство України в Австрії звернулося до тамтешніх медіа напередодні візиту російського президента Володимира Путіна із закликом «підняти питання Сенцова», повідомив у Facebook український посол у цій країні Олександр Щерба.

«Численні кінематографісти зі всього світу, поміж них Агнешка Холланд, Кшиштоф Зануссі, Джонні Депп і Олександр Сокуров, закликали Володимира Путіна звільнити Олега Сенцова. До колективного листа європейських кінематографістів приєдналась також Австрійська кіноакадемія. Справа Сенцова – гарна можливість для Австрії виявити себе справжнім політичним посередником та гуманістичною європейською державою, яка готова вступитись за одне окреме життя. Запланований на 5 червня візит Путіна до Відня, напевне, дасть таку нагоду», – написав він.

14 травня українець Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах. Пізніше до нього долучились Олександр Кольченко та Олександр Шумков.

Окрім того, в анексованому Росією Криму продовжує оголошене у березні голодування український активіст Володимир Балух.

Олега Сенцова і Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року разом із ще двома людьми за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова й Кольченка до списку політв'язнів.

За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі у Росії затримано або ув’язнено із політичних мотивів 64 українця.